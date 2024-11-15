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民進黨強調不缺電 馬文君：國安局採購卻為大規模停電做準備

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君。圖／立委馬文君提供
立委馬文君。圖／立委馬文君提供

國安局特勤中心設備預算，將購置槍響偵測系統的「夜間套件」，經費1473萬元。遇到城市，或是大區域停電斷電，才可偵測確保特勤任務執行。立委馬文君質疑，民進黨政府一再強調不會缺電，國安局卻很誠實，先編列「夜間套件」，為大停電、缺電、斷電預做準備。

馬文君說，特勤中心現有的「槍響偵測系統」可以進行夜間偵測，在總統造勢大會等維安特勤任務中，偵測槍響來源。然而，國安局強調，若是遇到整個城市，或是大區域的停電斷電，在完全沒有光源情況下，就需要採購新型的「夜間套件」，才能發揮作用。

為什麼國安局會有這種想定？全國大停電或是斷電，是因為缺電？還是其他重大風險？國安局只強調就是根據不同的想定，提升維安的能力。

馬文君強調，政府不是一再保證台灣不缺電，然而民進黨嘴巴說不缺電，國安局預算倒是編的很誠實，已提前為大規模停電、斷電做好準備。

停電 國安局 民進黨 缺電 馬文君

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