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薄瓜瓜之父薄熙來 曾是中共太子黨的耀眼新星

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共前重慶市委書記薄熙來、妻子薄谷開來（左）和兒子薄瓜瓜（右）。（新浪微博）
中共前重慶市委書記薄熙來、妻子薄谷開來（左）和兒子薄瓜瓜（右）。（新浪微博）

即將在台灣成婚的薄瓜瓜，父親薄熙來曾任中共政治局委員兼重慶市委書記，位列「副國級」高官，一度是2012年十八大「入常」熱門人選之一，但就在十八大召開當年春季落馬，並被判處無期徒刑。

薄家的紅色血脈，源於薄瓜瓜的祖父薄一波。薄一波生於1908年，早年即加入中共，國共內戰後期主掌中共華北局，並於1950年代就擔任大陸副總理，文革期間因「61人叛徒集團案」受迫害，其妻胡明也死於文革。文革後復出，並當選中顧委常務副主任，被視為鄧小平時期中共八大元老之一，2007年逝世。

薄熙來則在畢業後前往遼寧大連工作，一路幹到大連市長，2000年成為遼寧省代省長，升為正部級官員，2004年調往北京任商務部長，曾負責與西方國家紡織品貿易糾紛的談判。薄熙來第二任妻子谷開來，亦是「紅二代」，為共軍少將谷景生之女。

薄熙來能言善道，頗具人格魅力，是中共十六、十七屆中央委員、以及十七屆政治局委員，2007年中共十七大後成為重慶市委書記，期間推廣「唱紅打黑」，並與其他省分形成明顯競爭關係，時人以「重慶模式」、「廣東模式」等詞彙形容。

2012年2月初，重慶市副市長兼公安局長王立軍突然逃到美國駐成都總領事館，重慶市政府則稱他正接受「休假式治療」，隨後牽扯出英商海伍德（Neil Heywood）命案，谷開來被控因為經濟糾紛而痛下殺手，緊接著在北京召開的「兩會」期間，薄熙來公開稱有人說薄瓜瓜開紅色法拉利是「一派胡言」，並表示薄瓜瓜就讀哈佛大學的經費源於「全額獎學金」。

當時大陸總理溫家寶在「兩會」記者會上公開要求重慶市委、市政府就王立軍事件進行反思並吸取教訓，隨後薄熙來被官宣落馬。2013年9月薄熙來以犯受賄罪、貪汙罪、濫用職權罪，被判處其無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

谷開來則在2012年就因故意殺人罪被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。至於薄瓜瓜2012年自美國畢業後則未返回中國大陸。

薄熙來落馬的關鍵，根據與溫家寶妻子張培莉關係密切的商人沈棟在其「紅色賭盤」一書的說法，2012年2月王立軍事件後，中共政治局常委立即開會討論，當時周永康建議調查限於王立軍即可，可是習近平表態也要嚴查任何涉案人員，當時溫家寶附議了習的意見，後來胡錦濤也表示要進行完全的調查。

直至近年，重慶等地官方都還曾喊出「肅清薄熙來、王立軍流毒」。而2017年6月，美媒自由亞洲曾報導薄熙來在秦城監獄檢查出罹患肝癌（非晚期），已經保外就醫，在大連葫蘆島療養，但相關消息並沒有得到中共官方證實。此外薄熙來與谷開來離婚的消息，也未獲證實。

中共 薄熙來 谷開來

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