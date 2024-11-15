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APEC台灣廣告被撤 黃國昌：老共一天到晚幹這種事

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團今上午開時事記者會，包括民眾黨團總召黃國昌（右二）、副總召吳春城（中）、幹事長麥玉珍（右一）、立委黃珊珊（左二）、立委陳昭姿（左一）等出席。記者葉信菉／攝影
民眾黨立院黨團今上午開時事記者會，包括民眾黨團總召黃國昌（右二）、副總召吳春城（中）、幹事長麥玉珍（右一）、立委黃珊珊（左二）、立委陳昭姿（左一）等出席。記者葉信菉／攝影

2024亞太經濟合作會議（APEC）在秘魯首都利馬舉行，有媒體報導國安官員透露，利馬機場因中國大陸施壓，台灣廣告刊登一周後被迫撤下。民眾黨立院黨團總召黃國昌今表示，中國的做法無助於兩岸關係，老共一天到晚幹這種事，打壓台灣在國際社會參與國際活動空間，對兩岸關係一點幫助都沒有。

民眾黨團今上午開時事記者會，黃國昌被媒體問及台灣廣告遭撤一事，表示如此一來只會讓兩岸的距離越來越遠，讓台灣人民對中國越來越反感。

黃國昌說，這種事情，政府開大門、走大路，「怎麼會用國安人員透露？我最討厭這種一天到晚不具名的放話新聞」，就大大方方講，本來刊了什麼廣告，被老共施壓後撤下來變什麼樣，有一個事前跟事後的對照出來，讓所有台灣人民都知道，老共怎麼打壓我們的國際空間？政府的態度是什麼？政府具體作為是什麼？這才是一個負責任政府該做的事。

黃國昌強調，「正事不做」，這麼重要的事情，都要國安人員匿名放話，此風不可長。

APEC 中共 國安 廣告 祕魯 黃國昌

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