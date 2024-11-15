潘孟安率考委被提名人赴立院拜會 盼盡速通過人事案

總統府秘書長潘孟安今天陪同考試委員被提名人，前往拜會民進黨立院黨團。潘孟安表示，依慣例拜會各黨團，展現誠意與態度，希望立法院能盡速通過人事案審查，讓攸關考生權益的作業能夠順利推動。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，賴清德總統已提名考試院前副院長周弘憲出任第14屆考試院長、考選部前部長許舒翔出任考試院副院長；7名考試委員被提名人包括國際水利環境學院副執行長鄧家基、政治大學公共行政學系專任教授黃東益、最高檢察署檢察官柯麗鈴、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常務次長呂秋慧，以及前考試委員王秀紅與伊萬．納威。

立法院長韓國瑜日前召開朝野協商，三黨共識於12月17日進行考試院人事同意權投票。潘孟安今天陪同考試院正副院長及考試委員被提名人，前往拜會立院民進黨團、國民黨團，民眾黨團拜會則安排下周二。

潘孟安表示，依照憲政慣例，總統已在5月底將考委咨文送至立法院，立法院6月7日交付院會審查，終於在朝野協商後排定審議及投票日期；11月12日黨團協商後，馬上通知三黨團，就黨團提出的時間特別拜會，「我們必須展現這樣的誠意與態度。」

潘孟安說，希望考試委員審查順利通過，尤其是攸關國家的典章制度、文官考試專技人員，明年1月、4月有非常多考試，攸關40、50萬名考生的權益，希望立法院能儘速審議通過，讓他們回歸作業，這是他們所期待。