影／「翁柏宗條款」三讀通過 任期4年僅能連任1次

立法院會上午在立法院長韓國瑜主持敲槌下，三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」第16條修正，將施行日期於現行規定「由行政院以命令定之」的基礎之上，再加上「民國113年7月16日修正之第4條條文及113年11月15日修正之第16條條文，自113年12月1日施行」。以落實刪除萬年延任條款。

為堵上次修法未臻完整，留下的NCC組織法巧門，民眾黨立院黨團及國民黨立院黨團共提修正動議，於現行規定「由行政院以命令定之」，再增列第二項，「民國113年7月16日修正之第4條條文及113年11月15日修正之第16條條文，自113年12月1日施行」。