影／「翁柏宗條款」三讀通過 任期4年僅能連任1次

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攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
立法院會今審查NCC組織法第16條修正案，全案表決，立法院院會在立法院長韓國瑜主持會議敲槌後，三讀通過NCC組織法第16條修正，明定施行日期，落實刪除萬年延任條款。記者陳正興／攝影
立法院會今審查NCC組織法第16條修正案，全案表決，立法院院會在立法院長韓國瑜主持會議敲槌後，三讀通過NCC組織法第16條修正，明定施行日期，落實刪除萬年延任條款。記者陳正興／攝影

立法院會上午在立法院長韓國瑜主持敲槌下，三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」第16條修正，將施行日期於現行規定「由行政院以命令定之」的基礎之上，再加上「民國113年7月16日修正之第4條條文及113年11月15日修正之第16條條文，自113年12月1日施行」。以落實刪除萬年延任條款。

為堵上次修法未臻完整，留下的NCC組織法巧門，民眾黨立院黨團及國民黨立院黨團共提修正動議，於現行規定「由行政院以命令定之」，再增列第二項，「民國113年7月16日修正之第4條條文及113年11月15日修正之第16條條文，自113年12月1日施行」。

立法院會今審查NCC組織法第16條修正案，全案表決，在藍白聯手下，首次表決時以贊成56人、反對47人通過，民進黨提重付表決，仍是以贊成55人、反對48人通過。故院會遂三讀通過NCC組織法第16條修正，明定施行日期，落實刪除萬年延任條款。

立法院會今審查NCC組織法第16條修正案，三讀通過NCC組織法第16條修正案。國民黨、民眾黨立委在議場中喊出「拒絕萬年委員，翁柏宗下台！」口號。記者陳正興／攝影
立法院會今審查NCC組織法第16條修正案，三讀通過NCC組織法第16條修正案。國民黨、民眾黨立委在議場中喊出「拒絕萬年委員，翁柏宗下台！」口號。記者陳正興／攝影
立法院會今審查NCC組織法第16條修正案，全案表決，國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）在場觀看投票結果。記者陳正興／攝影
立法院會今審查NCC組織法第16條修正案，全案表決，國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）在場觀看投票結果。記者陳正興／攝影

NCC 立法院 翁柏宗 行政院

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