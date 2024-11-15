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賴清德：歐洲與印太安全無法切割 和丹麥守護民主自由

中央社／ 台北15日電
總統賴清德。(本報資料照片)
總統賴清德。(本報資料照片)

總統賴清德今天接見丹麥國會議員訪團表示，當前威權主義國家的擴張已嚴重挑戰國際秩序，歐洲與印太的安全穩定無法切割，台灣的和平穩定攸關全球的安全與繁榮，期待台灣與丹麥關係持續深化，在綠能、淨零轉型、經貿等領域加強合作，共同守護民主自由，為全球繁榮與穩定打拚。

總統上午在總統府接見丹麥資深國會議員、前議長凱爾斯加德（Pia Kjærsgaard，另譯：柯絲高）所率訪團成員包括議員亞斯（Kim Aas）、拉森（SteffenLarsen）、必約恩（Mikkel Bjørn），以及丹麥人民黨政治顧問托魯（Henrik Thorup）等人。

總統致詞表示，凱爾斯加德從台灣解除戒嚴的1987年以來，曾經8次訪問台灣，見證台灣的成長與進步，他要歡迎凱爾斯加德以老朋友之姿第9度率團來訪，並感謝她長期在丹麥國會為台灣發聲，讓更多國際友人支持台灣。也歡迎其他議員首度訪問台灣，各位議員是疫情之後第一個來自丹麥國會的訪團，代表台灣與丹麥的雙邊關係持續深化，具有重要意義。

總統說明，當前國際情勢與37年前凱爾斯加德首次來台訪問時已經大不相同，威權主義國家的擴張及合流，嚴重挑戰以規則為基礎的國際秩序，且歐洲與印太地區的安全穩定已經沒有辦法切割。而台灣的和平與穩定攸關全球的安全與繁榮，台灣身為國際社會負責任的一員，將致力維護區域的和平穩定，守護民主自由的價值。

總統提到，今年5月他在哥本哈根民主高峰會上，透過錄影方式向丹麥以及來自全球各地的朋友發表演說強調，應該強化自由與民主、經濟與韌性，同時藉由互惠合作來造福人民。

賴總統再次感謝丹麥國會議員來訪，不僅展現對民主台灣的支持，更加深台灣與丹麥的連結，擴展未來的合作機會。

總統強調，丹麥在離岸風電產業的實力位居全球領導地位，這幾年來台灣積極發展綠能產業，他要感謝多家丹麥企業增加對台的投資，期待未來台灣和丹麥能在綠能、淨零轉型以及經貿等領域持續交流合作，一起推動綠能轉型為永續環境努力，也共同守護民主自由，為全球的繁榮與穩定打拚。

凱爾斯加德致詞表示，她確實是台灣的好朋友，丹麥與台灣的交流非常重要，丹麥有綠能，台灣有高科技，又共享民主價值，應該互相學習。

凱爾斯加德說明，丹麥了解台灣深受中國的威脅，台灣與丹麥也有很多相似點，希望美國在總統大選後，能持續支持台灣，這點很重要。同時，她也保證丹麥會是台灣持續值得信賴的老朋友，並給予台灣最大的支持，她相信自己還會第10次來台訪問，屆時希望能舉辦紀念大會，也相信那將會是無比美好的場合。

丹麥 印太 賴清德

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