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藍委提禁伐補償由院編公務預算 綠復議失敗付委審查

中央社／ 台北15日電

國民黨立委鄭天財、林倩綺為使原住民保留地禁伐補償經費來源合理化，因此提案修正禁伐補償條例，規定禁伐補償由行政院編列公務預算。民進黨立法院黨團提出復議，今天在立法院會表決，復議案不通過，本案交內政、經濟兩委員會審查。

在野黨曾因原民會未編足禁伐補償預算等因素，封殺114年度中央政府總預算案，但經行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、立法院朝野黨團多次協商溝通下僵局解開，總預算案最終順利付委審查。

針對禁伐補償議題，現行原住民保留地禁伐補償條例第3條條文規定，禁伐補償由主管機關編列預算，交由地方執行機關辦理之。

鄭天財、林倩綺所提修法版本，是將「主管機關編列預算」改為「行政院編列公務預算」，希望讓原住民保留地禁伐補償經費來源合理化，解決現行法未能使各機關履行禁伐補償經費義務的爭議。

另外，鄭天財、林倩綺、無黨籍立委高金素梅所提原住民族基本法第18條條文修正草案，要增訂第2項條文，明定原住民族綜合發展基金總額不得低於新台幣100億元，而基金來源包括中央政府循預算程序分2年編列預算或指定財源撥入、住宅租售及相關業務收益款、全部原住民族取得的智慧創作專用權收入等，以利該基金的永續。

民進黨立法院黨團對這2案提出復議，並於今天的院會表決。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤會前受訪表示，這2個案子違反財政紀律，因為要增加政府稅出，應先徵詢行政院的意見，指明彌補資金的來源，一起找出合宜財源，不能一方面片面增加預算再來指定，一切都應當回到憲法第70條、預算法第91條及財政紀律法第5條，進行相關修法。

表決過程中，高金素梅、鄭天財手舉「行政院應返還54億至原民綜發基金」的手舉牌，現場並無任何肢體衝突。2輪表決下來，藍白挾人數優勢勝出，復議案不通過，全案照原決定通過，即原住民族基本法第18條條文修正草案交內政委員會審查，原住民保留地禁伐補償條例第3條條文修正草案交內政、經濟兩委員會審查。

原住民 立法院 行政院

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