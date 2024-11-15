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曾被柯文哲撩「有姿色」？ 陳智菡：不當連結 噁心至極

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨團今上午開時事記者會，媒體問及柯文哲被爆騷擾，民眾黨團主任陳智菡（右一）表示，此事已造成她的困擾。記者張曼蘋／攝影
民眾黨團今上午開時事記者會，媒體問及柯文哲被爆騷擾，民眾黨團主任陳智菡（右一）表示，此事已造成她的困擾。記者張曼蘋／攝影

民眾黨主席柯文哲遭指控性騷，民眾黨前新竹縣黨部執行長林冠年也爆料，民眾黨立院黨團主任陳智菡曾被說「頗有姿色」。陳智菡表示，這種莫須有指控已傷害到柯文哲、她的家庭及先生，「把女性工作跟容貌作不當連結，噁心至極」，而林冠年現在就是挾怨報復。

針對媒體人璩美鳳指控柯文哲性騷，林冠年日前在節目上表示，過去柯文哲經常在辦公室撩妹，也常對陳智菡品頭論足，甚至說「頗有幾分姿色」等語。

民眾黨團今上午開時事記者會時，媒體問及此事，陳智菡表示，此事已造成她的困擾，柯文哲非常重視團隊能力而非外表，大家都非常清楚，這種莫須有指控已傷害到柯文哲、她先生許甫及她的家庭，也對努力工作的女性造成莫大汙辱，甚至網路上還有一堆假的女權主義者跟風討論，「把女性工作跟容貌作不當連結，噁心至極。」

陳智菡話鋒一轉，說林冠年當初會離開北市府，當初是因為「開小差」，有差勤問題才被迫離職，後來想參選卻因疑似酒駕，而沒辦法選舉，一切可說是在挾怨報復。民眾黨團總召黃國昌則說，一個人在發言時指控別人，特別是冒犯到女性，這個舉動已經無禮，沒有事實依據更是無禮。

林冠年 柯文哲 民眾黨 陳智菡

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