馬龍要來了！ 陸委會同意馬英九基金會陸生團來台
前總統馬英九透過馬英九基金會邀請陸生來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，已正式接到政府相關單位通知，同意邀請清大等7所大陸大學師生訪台團。
蕭旭岑表示，感謝陸委會、教育部與移民署相關單位的協助，馬英九基金會一定全力辦好此次陸生團訪台，促進兩岸青年更深入交流。
蕭旭岑表示，尤其感謝國民黨立委賴士葆出面協調政府部門，促成陸生團順利成行。過程中陸委會主委邱垂正、教育部次長葉丙成均表達全力支持之意，並指示官員從旁協助申請事宜，他敬表感謝之意。
蕭旭岑指出，陸生團由北京清華大學教務委員會主任邱勇率團，預計11月27日抵台，12月5日離境，此行將訪問台大、政大、清大、陽明交大、長庚、文化等六所大學與台北市立中山女中。
蕭旭岑表示，在兩岸氣氛低迷的時刻，政府能核准陸生團訪台，意義重大。馬英九期盼這個陸生團是個開始，未來政府能同意更多大陸訪問團來，促進兩岸民間更多交流，透過更多的接觸與認識，緩和兩岸關係，讓兩岸避免走向衝突。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言