快訊

抓到了！苗栗市銀樓搶案昨在逃男主嫌 今中午落網

獨／薄熙來之子薄瓜瓜定親宜蘭許家！來台見家長將成台灣女婿 驚動國安

苗縣驚傳小五女學生墜3樓 雙腿骨折送醫急救中

馬龍要來了！ 陸委會同意馬英九基金會陸生團來台

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
大陸桌球名將馬龍可望於27日隨團訪問台灣。（新華社）
大陸桌球名將馬龍可望於27日隨團訪問台灣。（新華社）

前總統馬英九透過馬英九基金會邀請陸生來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，已正式接到政府相關單位通知，同意邀請清大等7所大陸大學師生訪台團。

蕭旭岑表示，感謝陸委會、教育部與移民署相關單位的協助，馬英九基金會一定全力辦好此次陸生團訪台，促進兩岸青年更深入交流。

蕭旭岑表示，尤其感謝國民黨立委賴士葆出面協調政府部門，促成陸生團順利成行。過程中陸委會主委邱垂正、教育部次長葉丙成均表達全力支持之意，並指示官員從旁協助申請事宜，他敬表感謝之意。

蕭旭岑指出，陸生團由北京清華大學教務委員會主任邱勇率團，預計11月27日抵台，12月5日離境，此行將訪問台大、政大、清大、陽明交大、長庚、文化等六所大學與台北市立中山女中。

蕭旭岑表示，在兩岸氣氛低迷的時刻，政府能核准陸生團訪台，意義重大。馬英九期盼這個陸生團是個開始，未來政府能同意更多大陸訪問團來，促進兩岸民間更多交流，透過更多的接觸與認識，緩和兩岸關係，讓兩岸避免走向衝突。

蕭旭岑 陸委會 陸生 馬英九

延伸閱讀

蕭旭岑嘆馬英九邀陸生「黨中央靜默」 朱立倫回應了

施俊吉遭撤換 蕭旭岑：衝擊民進黨派系文化

王定宇批劉德華媚共翻車 蕭旭岑：台灣之恥

桌球／中國傳奇名將馬龍將訪台 這成就前無古人

相關新聞

獨／薄熙來之子薄瓜瓜定親宜蘭許家 來台見家長將成台灣女婿、驚動國安

與中共總書記習近平同為「紅二代」，並且是中共十八大前習近平角逐大位主要競爭者之一的前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之...

「翁柏宗條款」三讀通過 任期4年僅能連任1次…NCC剩3委員恐停擺

立法院會今日三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」第16條修正，將施行日期於現行規定「由行政院以命令定之」的基礎...

薄瓜瓜家世顯赫 傳任跨國企業分析師

中共前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜現年37歲，其祖父是中共開國元老、前國務院副總理薄一波，外祖父是中共開...

翁柏宗確定下台 NCC轄下104項業務自12月起停擺

立法院今（15）日三讀通過NCC（國家通訊傳播委員會）第16條修正案，代理主委翁柏宗將無法繼續代理主委，自12月起，NC...

薄瓜瓜之父薄熙來 曾是中共太子黨的耀眼新星

即將在台灣成婚的薄瓜瓜，父親薄熙來曾任中共政治局委員兼重慶市委書記，位列「副國級」高官，一度是2012年十八大「入常」熱...

賴總統將出訪南太友邦？國安人士：時機成熟就報告

傳出賴清德總統將於11月底或12月初，出訪南太平洋友邦並過境夏威夷。國安人士今天表示，元首外交或出訪依照原有節奏進行，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。