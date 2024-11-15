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「翁柏宗條款」三讀通過 翁曉玲：行政院咎由自取

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。記者王宏舜／攝影
國民黨立委翁曉玲。記者王宏舜／攝影

立法院會今日三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第16條修正案」，明定施行日期，落實刪除萬年延任條款。國民黨立委翁曉玲會後發言表示，此次修法是行政院逼著立法院明定施行日期，咎由自取。

立法院上會期三讀通過NCC組織法修正案，刪除萬年延任條款，任期改為四年且僅能連任一次，不得再任。依NCC組織法第16條，施行日期由行政院以命令定之，行政院以此作為法理依據，在7月30日去函NCC，NCC副主委翁柏宗仍具有代理主委資格並代理至今。也令上會期三讀通過的NCC組織法修正案無法落實。

今日立法院會三讀民眾黨立院黨團及國民黨立院黨團共提修正動議，於NCC組織法第16條現行規定「由行政院以命令定之」，再增列第二項，「民國113年7月16日修正之第4條條文及113年11月15日修正之第16條條文，自113年12月1日施行」。堵住行政院鑽巧門的可能。此次修法經總統公告後實施，翁柏宗將無法繼續代理主委，同時失去再獲提名的資格。

於法案三讀通過後，翁曉玲登記發言，以高亢的聲音表示，「今天通過NCC組織法第16條修正案，最主要原因是行政院不依法行政，不尊重立法院三讀通過條文所造成的結果！」

翁曉玲說，行政院刻意不公告修法施行日期，踐踏國會，不尊重民意。基於五權相互尊重，組織法的施行日期本是授權行政院以命令定之，這是為了讓各機關在組織、員額和職權變動時，有個過渡時期，有更多時間因應準備。

翁曉玲指出，行政院知法玩法又鑽巧門，遲不公布施行日期，仍然指定任期已屆滿的翁柏宗代理主委，他爭議連連，例如新新聞申設案涉及關說，2022年又用特別費購買高價海鮮禮盒，這些案子已被新竹地檢署分案處理。

翁曉玲批，失去誠信、違憲違法的行政院已經無法讓立法院充分授權，行政院這波操作逼著立法院讓每次修法都要修訂明確施行日期，一切都是行政院咎由自取。

NCC 立法院 翁曉玲 翁柏宗 行政院

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