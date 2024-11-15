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跨黨派立委團訪法 江啟臣：台灣人皆盼維持和平現狀

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院副院長江啟臣昨率跨黨派立委訪團昨天分別拜會參議院副議長艾菲（Loïc Hervé）、「兩性平權代表團」主席斐藍（Dominique Vérien）、外交暨國防委員會副主席康慕蕾（Hélène Conway-Mouret）及「前瞻代表團」主席拉法德（Christine Lavarde）等，並在中午與幾位國民議會友台議員餐敘。圖／立法院提供
立法院副院長江啟臣昨率跨黨派立委訪團昨天分別拜會參議院副議長艾菲（Loïc Hervé）、「兩性平權代表團」主席斐藍（Dominique Vérien）、外交暨國防委員會副主席康慕蕾（Hélène Conway-Mouret）及「前瞻代表團」主席拉法德（Christine Lavarde）等，並在中午與幾位國民議會友台議員餐敘。圖／立法院提供

立法院副院長江啟臣昨（14日）天在駐法國代表處代表郝培芝陪同下，續率跨黨派代表團到法國參議院推動國會外交行程。他表示，台灣作為和平的愛好者，將與法國等理念相近國家共同努力捍衛一個自由開放的印太區域，及以規則為基礎的國際秩序。

跨黨派立委訪團昨天分別拜會參議院副議長艾菲（Loïc Hervé）、「兩性平權代表團」主席斐藍（Dominique Vérien）、外交暨國防委員會副主席康慕蕾（Hélène Conway-Mouret）及「前瞻代表團」主席拉法德（Christine Lavarde）等，並在中午與幾位國民議會友台議員餐敘。

在拜會「兩性平權代表團」主席斐藍時，雙方相互分享台法性別平權作為，包含相關立法、國會性平推動現況與成果及兩國性平政策等。並與國民議會友台小組前副主席帕媞黛等3名國會議員，就立法院及國民議會的國會外交工作深入交換意見，並盼在雙邊交流基礎上，續推動台法國會外交及其他領域的互動，以深化兩國情誼。

在拜會副議長艾菲時，江啟臣感謝法國參議院近年來多次以通過決議案等實際行動，維護印太區域安全穩定，並支持台灣的國際參與，台灣作為和平的愛好者，將與法國等理念相近國家共同努力捍衛一個自由開放的印太區域，及以規則為基礎的國際秩序。並邀請艾菲擇機率團訪台。

代表團會晤參議院外交暨國防委員會副主席康慕蕾時，康慕蕾表示，法國對維持印太現狀的立場，並支持台灣在該區域持續繁榮及參與相關國際組織。她也注及近年中國對台加大各種施壓力道，包括散播假訊息及網路攻擊，並稱法國同樣面臨來自俄國的各種威脅；她也高度肯定台法國會交流的具體成果，期盼雙方未來續深化往來。

江啟臣表示，台灣人民皆盼維持和平現狀，願與法國及其他夥伴一起致力維護印太穩定繁榮，並希望各國能共同支持台灣的國際參與，使台灣在捍衛自由民主及區域穩定的同時，擁有更多的國際支持力量。

代表團也前往參議院拜會「前瞻委員會」主席拉法德，友台小組成員、參議員柏諾（François Bonneau)與會，雙方就AI應用等議題與拉法德廣泛交換意見。

印太 江啟臣 法國 議員

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