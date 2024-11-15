跨黨派立委團訪法 江啟臣：台灣人皆盼維持和平現狀

立法院副院長江啟臣昨（14日）天在駐法國代表處代表郝培芝陪同下，續率跨黨派代表團到法國參議院推動國會外交行程。他表示，台灣作為和平的愛好者，將與法國等理念相近國家共同努力捍衛一個自由開放的印太區域，及以規則為基礎的國際秩序。

跨黨派立委訪團昨天分別拜會參議院副議長艾菲（Loïc Hervé）、「兩性平權代表團」主席斐藍（Dominique Vérien）、外交暨國防委員會副主席康慕蕾（Hélène Conway-Mouret）及「前瞻代表團」主席拉法德（Christine Lavarde）等，並在中午與幾位國民議會友台議員餐敘。

在拜會「兩性平權代表團」主席斐藍時，雙方相互分享台法性別平權作為，包含相關立法、國會性平推動現況與成果及兩國性平政策等。並與國民議會友台小組前副主席帕媞黛等3名國會議員，就立法院及國民議會的國會外交工作深入交換意見，並盼在雙邊交流基礎上，續推動台法國會外交及其他領域的互動，以深化兩國情誼。

在拜會副議長艾菲時，江啟臣感謝法國參議院近年來多次以通過決議案等實際行動，維護印太區域安全穩定，並支持台灣的國際參與，台灣作為和平的愛好者，將與法國等理念相近國家共同努力捍衛一個自由開放的印太區域，及以規則為基礎的國際秩序。並邀請艾菲擇機率團訪台。

代表團會晤參議院外交暨國防委員會副主席康慕蕾時，康慕蕾表示，法國對維持印太現狀的立場，並支持台灣在該區域持續繁榮及參與相關國際組織。她也注及近年中國對台加大各種施壓力道，包括散播假訊息及網路攻擊，並稱法國同樣面臨來自俄國的各種威脅；她也高度肯定台法國會交流的具體成果，期盼雙方未來續深化往來。

江啟臣表示，台灣人民皆盼維持和平現狀，願與法國及其他夥伴一起致力維護印太穩定繁榮，並希望各國能共同支持台灣的國際參與，使台灣在捍衛自由民主及區域穩定的同時，擁有更多的國際支持力量。

代表團也前往參議院拜會「前瞻委員會」主席拉法德，友台小組成員、參議員柏諾（François Bonneau)與會，雙方就AI應用等議題與拉法德廣泛交換意見。