堵住黃珊珊 黃國昌：憲訴法黨團有共識、修正判決門檻

國民黨立委翁曉玲提憲法訴訟法修正草案，引發法界議論，民眾黨立委黃珊珊投書，明確表達不支持。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，今黨團討論後，一致同意憲法訴訟法沒下限的門檻必須修正，憲法法庭在作重要判決時，特別是違憲宣告，必須要設最低門檻，黨團將提出自己版本。

翁曉玲提出憲法訴訟法修正案，擬將憲法法庭判決及裁定之計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判之作成門檻提高法定總額之3分之2。但黃珊珊認為，翁曉玲的提案若通過，將導致憲法法庭實際運作困難。

黃國昌表示，過去這兩天持續有人來問他對憲法訴訟法意見，但他在司法法制委員會質詢時，跟司法院副秘書長已經講得很明確，當初司法院送來憲法訴訟法修正意見時，報告都亂寫一通，對於其他國家怎麼規範，一個字都不敢提，像是美國聯邦最高法院9名大法官、最低出席是6人；日本大法庭15位法官、最低出席人數是9人，若要宣告違憲須要有8位法官做一致判決；韓國憲法法院9人、最低出席是7人，不管哪個國家，對違憲審查宣告都有最低人數要求。

「司法院版本卻是毫無下限。」黃國昌說，早上黨團會議的有共識是進一步設定最低下限的必要，團員會提出自己版本，屆時也會跟社會說明。今提案完全依照立院職權行使法進行，「我們提案已過協商冷凍期，我召集過協商，法律上不存在今天院會上不能處理的阻礙」，且憲法訴訟法也非三言兩語可以說。

黃國昌強調，最近幾次憲法法庭判決的爭議大家都看到了，民眾黨立場很清楚，無法接受這種方式，若說反對，就是要癱瘓民主憲政，那從美國到日本，到南非、南韓，「不就是在癱瘓民主憲政？」待民眾黨團凝聚共識後會提出版本，會再跟大家報告。