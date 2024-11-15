快訊

抓到了！苗栗市銀樓搶案昨在逃男主嫌 今中午落網

獨／薄熙來之子薄瓜瓜定親宜蘭許家！來台見家長將成台灣女婿 驚動國安

苗縣驚傳小五女學生墜3樓 雙腿骨折送醫急救中

堵住黃珊珊 黃國昌：憲訴法黨團有共識、修正判決門檻

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法委員黃國昌（左）強調，今上午民眾黨團開會討論後，成員一致同意憲法訴訟法沒下限的門檻必須修正，黨團提出自己版本後，會跟社會說明。記者葉信菉／攝影
立法委員黃國昌（左）強調，今上午民眾黨團開會討論後，成員一致同意憲法訴訟法沒下限的門檻必須修正，黨團提出自己版本後，會跟社會說明。記者葉信菉／攝影

國民黨立委翁曉玲提憲法訴訟法修正草案，引發法界議論，民眾黨立委黃珊珊投書，明確表達不支持。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，今黨團討論後，一致同意憲法訴訟法沒下限的門檻必須修正，憲法法庭在作重要判決時，特別是違憲宣告，必須要設最低門檻，黨團將提出自己版本。

翁曉玲提出憲法訴訟法修正案，擬將憲法法庭判決及裁定之計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判之作成門檻提高法定總額之3分之2。但黃珊珊認為，翁曉玲的提案若通過，將導致憲法法庭實際運作困難。

黃國昌表示，過去這兩天持續有人來問他對憲法訴訟法意見，但他在司法法制委員會質詢時，跟司法院副秘書長已經講得很明確，當初司法院送來憲法訴訟法修正意見時，報告都亂寫一通，對於其他國家怎麼規範，一個字都不敢提，像是美國聯邦最高法院9名大法官、最低出席是6人；日本大法庭15位法官、最低出席人數是9人，若要宣告違憲須要有8位法官做一致判決；韓國憲法法院9人、最低出席是7人，不管哪個國家，對違憲審查宣告都有最低人數要求。

「司法院版本卻是毫無下限。」黃國昌說，早上黨團會議的有共識是進一步設定最低下限的必要，團員會提出自己版本，屆時也會跟社會說明。今提案完全依照立院職權行使法進行，「我們提案已過協商冷凍期，我召集過協商，法律上不存在今天院會上不能處理的阻礙」，且憲法訴訟法也非三言兩語可以說。

黃國昌強調，最近幾次憲法法庭判決的爭議大家都看到了，民眾黨立場很清楚，無法接受這種方式，若說反對，就是要癱瘓民主憲政，那從美國到日本，到南非、南韓，「不就是在癱瘓民主憲政？」待民眾黨團凝聚共識後會提出版本，會再跟大家報告。

修法 司法院 憲法法庭 民眾黨 黃國昌 黃珊珊

延伸閱讀

影／翁柏宗條款今拚三讀 黃國昌遺憾行政院無反省之意

被摸頭？黃珊珊：憲訴法民眾黨團進團出 有心人製造對立

翁柏宗條款今三讀 黃國昌：卓榮泰應答是否重送NCC名單

協商大法官人事權 韓國瑜要柯建銘、黃國昌閉嘴：加起來130歲了

相關新聞

「翁柏宗條款」三讀通過 任期4年僅能連任1次…NCC剩3委員恐停擺

立法院會今日三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」第16條修正，將施行日期於現行規定「由行政院以命令定之」的基礎...

翁柏宗確定下台 NCC轄下104項業務自12月起停擺

立法院今（15）日三讀通過NCC（國家通訊傳播委員會）第16條修正案，代理主委翁柏宗將無法繼續代理主委，自12月起，NC...

獨／薄熙來之子薄瓜瓜定親宜蘭許家 來台見家長將成台灣女婿、驚動國安

與中共總書記習近平同為「紅二代」，並且是中共十八大前習近平角逐大位主要競爭者之一的前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之...

馬龍要來了！ 陸委會同意馬英九基金會陸生團來台

前總統馬英九透過馬英九基金會邀請陸生來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示...

被摸頭？黃珊珊：憲訴法民眾黨團進團出 有心人製造對立

民眾黨立委黃珊珊日前投書，表達不支持國民黨立委翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，被質疑民眾黨團內部意見不同。黃珊珊今在臉書發...

薄瓜瓜家世顯赫 傳任跨國企業分析師

中共前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜現年37歲，其祖父是中共開國元老、前國務院副總理薄一波，外祖父是中共開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。