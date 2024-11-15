「翁柏宗條款」三讀通過 任期4年僅能連任1次…NCC剩3委員恐停擺

立法院會今日三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」第16條修正，將施行日期於現行規定「由行政院以命令定之」的基礎之上，再加上「民國113年7月16日修正之第4條條文及113年11月15日修正之第16條條文，自113年12月1日施行」。以落實刪除萬年延任條款。

立法院上會期三讀通過NCC組織法修正案，刪除萬年延任條款，任期改為四年且僅能連任一次，不得再任。不過依NCC組織法第16條，施行日期由行政院以命令定之，行政院以此主張，在7月30日去函NCC，翁柏宗仍具有代理主委資格，並代理至今。也令上會期三讀通過的NCC組織法修正案無法落實。

為堵上次修法未臻完整，留下的NCC組織法巧門，民眾黨立院黨團及國民黨立院黨團共提修正動議，於現行規定「由行政院以命令定之」，再增列第二項，「民國113年7月16日修正之第4條條文及113年11月15日修正之第16條條文，自113年12月1日施行」。

立法院會今審查NCC組織法第16條修正案，全案表決，在藍白聯手下，首次表決時以贊成56人、反對47人通過，民進黨提重付表決，仍是以贊成55人、反對48人通過。故院會遂三讀通過NCC組織法第16條修正，明定施行日期，落實刪除萬年延任條款。

倘行政院未提覆議，經總統公告後實施，翁柏宗將無法繼續代理主委，同時失去再獲提名的資格。行政院或將人事名單重提，或僅針對翁柏宗一人重提人選，視在野立院黨團如何處理人事案而定。

因尚有4名NCC委員待補足，隨著翁柏宗下台，只剩3名委員的NCC，運作恐將停擺。