林信義、布林肯APEC雙邊會談 共商強化台美夥伴關係
秘魯APEC年會於首都利馬舉行，台灣領袖代表林信義已在昨天抵達，他今天與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）進行晤談，兩人就台美各層面夥伴關係持續強化交換意見，並針對如何確保區域和平穩定與發展等議題交流。
亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議即將登場，台灣領袖代表林信義與女兒林玟萱昨天飛抵利馬，這是林信義睽違19年再次以領袖代表身分與會，期間將與哪些國家領袖、高階官員互動交流，備受關注。
林信義稍早在「未來之聲」（VOF）青年座談會透露，剛剛從會場回來，完成一場雙邊會談，和「很重要的一個國家」，後面還有4、5場。
外交部證實，下午林信義與布林肯進行晤談，兩人就台美雙方在各層面夥伴關係的持續強化交換意見。此外，會談也針對如何確保區域的和平穩定，共同促進區域及台灣友邦繁榮與發展等議題意見交流，整體會談氣氛熱絡。
根據APEC議程，林信義明天早上將出席領袖代表與貴賓非正式對話，中午以午宴形式參與經濟領袖與ABAC代表對話，晚上再前往會方舉辦的經濟領袖晚宴，預料會在空檔期間，與其他國家領袖進行雙邊交流。
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