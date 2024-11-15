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影／12強台日賽與蔣萬安合體為中華隊加油？ 盧秀燕親回
世界棒球12強「台日大戰」明天大巨蛋開打，很多人關心台中市長盧秀燕是否北上與台北市長蔣萬安「合體」，一起為中華隊加油？盧秀燕說，「我是很希望上去啦！」但有颱風來襲，防颱優先，最快今晚決定。
盧秀燕說，謝謝蔣萬安邀請，「我是很希望上去啦！」但現在有天兔颱風來襲，最後明天是否能上去，還是要看天兔颱風走向，若對中部、北部沒影響，那她才有可能成行，若颱風有變化，恐怕她就必須留下，「防颱優先」，所以現在無法決定。
盧秀燕指出，雖然現在氣象署說颱風對中部、北部不會有影響，不過，我們「寧願小心」，所以台中市防颱整備工作已啟動，所以明天有沒有辦法上去？可能要到今天晚一點或明天再來決定，總而言之，小心點，有所準備，還是比較好的。
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