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藍白力拚通過翁柏宗條款 吳思瑤：因人設事癱瘓NCC

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
翁柏宗擔任NCC代理主委引發爭議，藍白決定最遲將在15日三讀通過修正草案，落實刪除委員延任條款。圖為翁柏宗在立法院備詢。圖／聯合報系資料照片
翁柏宗擔任NCC代理主委引發爭議，藍白決定最遲將在15日三讀通過修正草案，落實刪除委員延任條款。圖為翁柏宗在立法院備詢。圖／聯合報系資料照片

在野黨推動國家通訊傳播委員會（NCC）組織法修正，要讓NCC代理主委翁柏宗完全卸任，今天在立法院會闖關。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，在野黨戴著有色眼鏡討厭NCC，只為癱瘓NCC，民進黨團反對因人設事修法。

在野黨質疑翁柏宗違法代理NCC主委，提出NCC組織法修正草案，擬刪除第16條「本法施行日期，由行政院以命令定之」的文字，改為「自公布日施行」，劍指翁柏宗。該修正草案今天在立法院會闖關。一旦翁柏宗被拉下台，NCC將無法召開委員會議並行使職權。

吳思瑤指出，根據立法院組織法規定，每個涉及機關運作配套，施行日期都是由行政院決定；藍白對於NCC都戴著有色眼鏡，為難癱瘓NCC，排除行政院組織法規定，要變成因人設事、因人修法，民進黨團反對修法，如果該法通過，會影響NCC運作。

吳思瑤表示，NCC業務牽涉民生相關的基地台、手機，NCC新任委員人事案尚未通過立法院審查，行政部門雖然有配套處理，但都不是長久之計，希望朝野立委盡快行使人事同意權。

民進黨立委賴瑞隆也說，希望國民黨跟民眾黨以國家發展為重，如果今天通過NCC組織法修正案，人事又無法補齊，會對國家造成影響，呼籲藍白別通過這樣的修法，讓NCC維持運作，國家業務能夠持續推動發展。

NCC 吳思瑤 民進黨 翁柏宗

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