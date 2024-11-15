憲法訴訟法修正案 全律會與7律師公會聲明反對

國民黨立委提案修正憲法訴訟法，全國律師聯合會與7個律師公會今天再發表聲明反對，強調此修法將造成憲法法庭實質停擺的憲政危機，籲立法院朝野各黨團切勿通過此極度不妥的修正案。

發表聲明的團體除了全國律師聯合會，還包括南投律師公會、新竹律師公會、苗栗律師公會、台北律師公會、台南律師公會、桃園律師公會、屏東律師公會。

聲明指出，立法委員所提憲法訴訟法第4條、第30條、第43條及第95條修正案，將憲法訴訟法作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判的作成門檻提高法定總額的2/3，憲法法庭的裁判至少須有10名以上大法官參與，且須有至少10名以上的大法官同意，才能做成憲法裁判。

聲明表示，這次修正案大幅提高憲法裁判的作成門檻，但也造成大法官若缺額或依法不能行使職權，而未達作成憲法裁判的門檻，憲法法庭將因大法官人數不足而無法作成任何憲法裁判。

相較於其他國家的設計，這次修正僅片面大幅提高憲法法庭的運作門檻，而未有任何防止憲法法庭停擺的設計，對於憲政制度的危害，明顯可見。

聲明指出，憲法法庭的憲政作用及功能，除釐清及解決國家機關權力行使的分際及界限外，也包括維護人民基本權利的核心作用。憲法法庭一旦停止運作，將使其他國家機關的權力行使失去節制閥門及煞車，國家權力作為將難以有效節制，憲政秩序也將因此崩解，台灣引以為傲的自由民主憲政將無以維繫。