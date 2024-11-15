快訊

獨／薄熙來之子薄瓜瓜定親宜蘭許家！來台見家長將成台灣女婿 驚動國安

苗縣驚傳小五女學生墜3樓 雙腿骨折送醫急救中

翁柏宗確定下台 NCC轄下104項業務自12月起停擺

憲法訴訟法修正案 全律會與7律師公會聲明反對

中央社／ 台北15日電

國民黨立委提案修正憲法訴訟法，全國律師聯合會與7個律師公會今天再發表聲明反對，強調此修法將造成憲法法庭實質停擺的憲政危機，籲立法院朝野各黨團切勿通過此極度不妥的修正案。

發表聲明的團體除了全國律師聯合會，還包括南投律師公會、新竹律師公會、苗栗律師公會、台北律師公會、台南律師公會、桃園律師公會、屏東律師公會。

聲明指出，立法委員所提憲法訴訟法第4條、第30條、第43條及第95條修正案，將憲法訴訟法作成判決及裁定的計算大法官人數規定，由現有總額修正為法定總額，並將憲法裁判的作成門檻提高法定總額的2/3，憲法法庭的裁判至少須有10名以上大法官參與，且須有至少10名以上的大法官同意，才能做成憲法裁判。

聲明表示，這次修正案大幅提高憲法裁判的作成門檻，但也造成大法官若缺額或依法不能行使職權，而未達作成憲法裁判的門檻，憲法法庭將因大法官人數不足而無法作成任何憲法裁判。

相較於其他國家的設計，這次修正僅片面大幅提高憲法法庭的運作門檻，而未有任何防止憲法法庭停擺的設計，對於憲政制度的危害，明顯可見。

聲明指出，憲法法庭的憲政作用及功能，除釐清及解決國家機關權力行使的分際及界限外，也包括維護人民基本權利的核心作用。憲法法庭一旦停止運作，將使其他國家機關的權力行使失去節制閥門及煞車，國家權力作為將難以有效節制，憲政秩序也將因此崩解，台灣引以為傲的自由民主憲政將無以維繫。

律師 憲法法庭

延伸閱讀

協商大法官人事權 韓國瑜要柯建銘、黃國昌閉嘴：加起來130歲了

大法官人事權審查 最快12月24日表決

憲法法庭銜牌遭潑黑顏料、蓋手印...汙漬清除 抗議常客不起訴

黃珊珊反對翁曉玲修憲訴法 綠籲民眾黨起義來歸

相關新聞

「翁柏宗條款」三讀通過 任期4年僅能連任1次…NCC剩3委員恐停擺

立法院會今日三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」第16條修正，將施行日期於現行規定「由行政院以命令定之」的基礎...

翁柏宗確定下台 NCC轄下104項業務自12月起停擺

立法院今（15）日三讀通過NCC（國家通訊傳播委員會）第16條修正案，代理主委翁柏宗將無法繼續代理主委，自12月起，NC...

獨／薄熙來之子薄瓜瓜定親宜蘭許家 來台見家長將成台灣女婿、驚動國安

與中共總書記習近平同為「紅二代」，並且是中共十八大前習近平角逐大位主要競爭者之一的前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之...

馬龍要來了！ 陸委會同意馬英九基金會陸生團來台

前總統馬英九透過馬英九基金會邀請陸生來台交流，成員包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人。馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示...

被摸頭？黃珊珊：憲訴法民眾黨團進團出 有心人製造對立

民眾黨立委黃珊珊日前投書，表達不支持國民黨立委翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，被質疑民眾黨團內部意見不同。黃珊珊今在臉書發...

薄瓜瓜家世顯赫 傳任跨國企業分析師

中共前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜現年37歲，其祖父是中共開國元老、前國務院副總理薄一波，外祖父是中共開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。