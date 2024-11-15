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1203白玫瑰運動上街頭 吳宗憲聲援死刑：為被害者發聲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭日前就死刑違憲與否進行判決，結果被解讀成「實質廢死」。國民黨立委吳宗憲今早在立法院國是論壇談及死刑議題，以劉志明10年前持鐵鎚擊殺素昧平生、曾獲師鐸獎的退休女教師後竟逃死為例，批大法官冷血無情，對受害者家屬造成二度傷害，執政黨及大法官高抬貴手，不要再踐踏善良老百姓的尊嚴。

吳宗憲指出，劉志明擊殺女師案，這是大法官在嚴格限縮死刑條件造成實質廢死下，第一個逃死的案件。10年前的12月3日，一位退休女教師在高雄左營的市場買菜，停好車後竟突遭兇嫌以榔頭重捶頭部強盜，並性侵、奪取性命，歷經11個審級，其中有5次法官都判死刑，後來更4審改判無期徒刑；上個月，最高法院引用大法官的死刑憲法判決即113年憲判字第8號，認定「隨機殺人並非預謀殺人」，不屬於「最嚴重」犯罪情節而不得判死，無期徒刑判刑確定。

吳宗憲表示，被害者的先生張教授多年來每一次的開庭都到場，對面的殺人魔被告不僅有3個律師替他辯護，甚至佔用多數發言時間，而他卻只有1名犯保協會律師陪同，還不一定能講到話；且當殺人犯可以再三申請精神鑑定逃死時，被害者家屬寫的陳述意見書，卻完全不被法庭採用，討回公道的過程竟仍須面對重重阻礙，讓他一度罹患憂鬱症。

吳宗憲強調，廢死派的大法官想方設法地為37個死刑犯逃死，如此堂而皇之地在保護加害者的人權，卻對被害者及其家屬所受到的苦難置若罔聞，該如何彌補、保護更是隻字未提，在張教授的眼中，司法的天平早已大大地向加害者傾斜，10年來期盼的公平正義竟是一場空，僅僅是想要討回公道而已，善良老百姓的尊嚴卻遭廢死派大法官進一步踐踏，令人無比痛心疾首。

吳宗憲表示，政府本應盡力保護百分之99的多數人安全，而不是極少數被告的人權，甚至為了這不到1%泯滅人性的罪犯，犧牲掉大多數人的權益，這難道就是執政黨口中的公平正義？這次憲法訴訟法的修法，就是要避免只剩「個位數」的大法官成了護航政府的打手，關乎人民的基本權事項何其重大，絕不能淪為遭少數人所把持的政治利益。

最後，吳宗憲呼籲，在慘案發生10年後的12月3日，將有一場「白玫瑰運動」，向政府主張訴求，別讓白玫瑰染上血色，請大家站上街頭、一同響應，一起前進司法院，為被害者發聲，讓正義之光照亮黑暗。

吳宗憲 大法官 廢死 死刑 殺人

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