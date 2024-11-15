拔翁柏宗NCC將停擺？ 林思銘：歡迎速排審人事案

立法院在野黨團力拚今日完成「NCC組織法」修正草案三讀，落實刪除萬年延任條款。國民黨立院黨團書記長林思銘表示，黨版修正動議將原規定施行日期授權政院決定，改為自修法三讀後、總統公布日開始生效。

林思銘在黨團大會後受訪表示，到目前都還沒看到執政黨將NCC人事案排入交通委員會議程，希望執政黨儘速排入，在野黨不會去排斥，也很歡迎排審。

至於人事案是否要重提名，林思銘說，萬年延任條款刪除後，相關人事案進到交通委員會，在野黨團會秉持嚴審原則，適當人選國民黨一定會讓他通過，不用先預測立場和猜測。

對於NCC憂屆時剩下3名委員，眾多審議項目將停擺。國民黨立委葉元之說，行政院以鑽漏洞方式讓翁柏宗延任，國民黨為完備法制才提出修法。翁柏宗之前也說，如果NCC沒委員，新款iPhone無法上市，後來他們自行改內部規章，由一級主管就可做決定，根本不需要NCC委員。所以很多都是內部更改作業規章就能解決，不需要用這種方式恐嚇大家。