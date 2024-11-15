快訊

東山島之敗／日本白團分析戰術 反攻大陸不該從東山島

MLB／大谷翔平連4年奪傑出DH史上第2人 挑戰「老爹」紀錄

男人圓夢第2波！大樹藥局加碼百台PS5免費換、買犬貓飼料也行 兌換規則曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

拔翁柏宗NCC將停擺？ 林思銘：歡迎速排審人事案

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）人事案延宕已久，行政院一紙命令，讓翁柏宗擔任代理主委至今。圖／本報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）人事案延宕已久，行政院一紙命令，讓翁柏宗擔任代理主委至今。圖／本報系資料照片

立法院在野黨團力拚今日完成「NCC組織法」修正草案三讀，落實刪除萬年延任條款。國民黨立院黨團書記長林思銘表示，黨版修正動議將原規定施行日期授權政院決定，改為自修法三讀後、總統公布日開始生效。

林思銘在黨團大會後受訪表示，到目前都還沒看到執政黨將NCC人事案排入交通委員會議程，希望執政黨儘速排入，在野黨不會去排斥，也很歡迎排審。

至於人事案是否要重提名，林思銘說，萬年延任條款刪除後，相關人事案進到交通委員會，在野黨團會秉持嚴審原則，適當人選國民黨一定會讓他通過，不用先預測立場和猜測。

對於NCC憂屆時剩下3名委員，眾多審議項目將停擺。國民黨立委葉元之說，行政院以鑽漏洞方式讓翁柏宗延任，國民黨為完備法制才提出修法。翁柏宗之前也說，如果NCC沒委員，新款iPhone無法上市，後來他們自行改內部規章，由一級主管就可做決定，根本不需要NCC委員。所以很多都是內部更改作業規章就能解決，不需要用這種方式恐嚇大家。

NCC 國民黨 林思銘 翁柏宗

延伸閱讀

翁柏宗條款今三讀 黃國昌：卓榮泰應答是否重送NCC名單

翁曉玲提刪「吳斯懷條款」 林思銘：赴陸唱國歌有時是禮貌

總預算僵局有解？ 卓揆今邀朝野溝通藍先提兩條件

禁伐補償追加預算有共識 藍白擬提主決議後付委

相關新聞

賴清德震怒促呂政璋閃辭？ 潘孟安：別看圖說故事

台灣金聯前董事長呂政璋上任僅3天閃辭，傳出是因賴清德總統震怒所致。總統府秘書長潘孟安今天表示，他認識呂政璋，也有推薦，這...

秘魯機場台灣廣告遭陸施壓撤下 洪孟楷：政府要表態

秘魯今年主辦亞太經合會議（APEC）年會，卻傳投放在秘魯利馬（Jorge Chávez）機場的台灣廣告遭中國施壓撤下。國...

財劃法初審過…蔣萬安：有苦難言 籲調高營利事業額

台北市長蔣萬安今天上午赴北市議會專案報告，北市議員針對近期初審通過的財政收支劃分法修正草案質詢，認為初審版本對於北市更加...

賴政府不排除先進核能 賴士葆：民進黨未修黨綱都是假話

賴清德總統多次強調台灣要加速接軌全球減碳進程，並說台灣並沒有排除先進核能。國民黨立委賴士葆在臉書批評，賴政府說一套做一套...

被摸頭？黃珊珊：憲訴法民眾黨團進團出 有心人製造對立

民眾黨立委黃珊珊日前投書，表達不支持國民黨立委翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，被質疑民眾黨團內部意見不同。黃珊珊今在臉書發...

美日外長APEC會談 重申美日同盟、台海和平重要性

美國國務卿布林肯今天在亞太經濟合作會議與日本外務大臣岩屋毅會談，重申美日同盟攸關印太地區的安全與繁榮及維護台海和平穩定的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。