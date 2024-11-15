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翁柏宗條款今三讀 黃國昌：卓榮泰應答是否重送NCC名單
立法院在野黨團力拚今天完成NCC組織法修正草案三讀，落實刪除萬年延任條款。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，三讀通過後，行政院長卓榮泰至少「主任委員」要重新提名，不可能再提翁柏宗，連消極要件都不具備，卓榮泰應回答是否要重新把NCC名單送過來。
黃國昌表示，針對NCC組織法，立法院在7月已完成二讀跟三讀，只是當初整個立法院沒人會想到，行政院竟然藉故拖延、不施行已三讀通過的法律案，這種走小路、鑽後門的破壞民主體制的行為，感到非常遺憾，因此該會期開議時，民眾黨團已針對翁柏宗違法代理主委這件事，表達強列抗議，連立院院長韓國瑜也認為這是有爭議的，但行政院卻毫無任何反省改進。
黃國昌強調，民眾黨團因此主動提案先修法，明確去訂定7月16日三讀通過法律案，應該要趕快施行，希望藉由今ncc組織法順利三讀通過後，「能撥亂反正」，藉由立院具體立法行動，來阻止卓榮泰違法濫權，繼續指定翁柏宗違法出任代理主委。
黃國昌也說，請民進黨不要繼續玩兩面手法，一方面說NCC人事權還沒行使，「請問民進黨交通委員會召委在睡覺？」說很急，但民進黨交通委員會召委至今卻仍未排人事同意權審查，「請民進黨不要繼續打假球。」
至於NCC修正草案三讀後的主張，黃國昌說明，當初他在卓榮泰上台後，一再問是否要幫這4人背書，或重新提名，卓一開始支吾其詞，不願意表態，到最後勉強說願意幫背書，但今三讀通過後，卓榮泰最少有一個人要重新提名，就是主委，不可能再提翁柏宗，連消極要件都不具備，「難道行政院要浪費立院時間？」
黃國昌認為，這一題應由卓榮泰自己來回答，三讀通過後是否要重新把名單送來，至於其他3名被提名人之前曾獲卓榮泰點頭背書，是否會拉下臉說要撤回或重新提名，「我無法幫卓榮泰回答。」
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