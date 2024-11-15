財劃法初審過…蔣萬安：有苦難言 籲調高營利事業額

台北市長蔣萬安今天上午赴北市議會專案報告，北市議員針對近期初審通過的財政收支劃分法修正草案質詢，認為初審版本對於北市更加不利。蔣萬安回應，北市確實有苦難言，尤其現行已經不合理，初審版本資源又腰斬，當然無法接受，認為營利事業營業額調到50%、60%。

立法院已確認議事錄，國民黨團呼籲行政院儘快提出院版的財劃法，對此，行政院長卓榮泰受訪時說，中央對目前財劃法的執行最有把握，未來將力求執行得更公平，也會加強財政能力較差縣市的競爭力。

汪志冰表示，財劃法初審已通過，現況標準之下，台北市是得了便宜賣乖？還是啞巴吃黃連？而且外界認為北市財政能力第一，統籌分配款以為拿到很多錢，但是中央給的資源，除了統籌分配之外，還有補助費，台北市在補助款幾乎是絕緣體，反觀高雄市兩項補助永遠是第一。

汪志冰說，然而，新北市號稱人口400多萬，但其實白天有82萬人到台北市上班，使用量能都在台北市；尤其在民國88年以前，台北市營利事業所得稅都是屬於台北市，之後回歸到國稅實在不公平。

此外，北市議員曾獻瑩也說，若以初審的財劃法規畫，台北市貢獻在六都最多，但是分配的資源變得更少，呼籲北市應該要重提版本，增加營利事業營業額分配權重，也要和北市八席立委積極溝通說明。

蔣萬安坦言，北市是有苦說不出，首先財劃法25年沒有修改，應該要檢視，更呼籲中央要釋出更多財源，把餅做大，才能減輕財政負擔，尤其外界有很多誤解，首都加給並非台北市所提，且中央挹注財源包含統籌分配款及補助款，偏偏北市拿到的資源排在六都只有第五名，「外界說我們拿最多錢其實不是。」

蔣萬安說，尤其統籌分配稅款台北市貢獻了41%，但是分回來只有15%，反觀其餘五都是全部加總40％，但是分回來可達47%，「現行的已經不合理，如今現在版本又腰斬到7%，當然是無法接受。」

蔣萬安也說，財劃法要修正也要調整，最重要的是參考權重配比，應該要增加營利事業營業額，「雖然現在有納入，但是權重比例只有50%，應該要調到50%、60%才能夠反應各縣市現況。」尤其版本營業稅增加到100%回歸到地方，相對應的分配權重應該是營利事業營業額也要增加。

蔣萬安也說，目前也持續和8位台北市的立委溝通說明。