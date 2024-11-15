秘魯機場台灣廣告遭陸施壓撤下 洪孟楷：政府要表態

秘魯今年主辦亞太經合會議（APEC）年會，卻傳投放在秘魯利馬（Jorge Chávez）機場的台灣廣告遭中國施壓撤下。國民黨立委洪孟楷今日表示，我方若用正式管道做看板，秘魯政府為何屈從他人壓力？呼籲政府勇於表達主張。

我方於10月中旬，在秘魯利馬機場刊登燈箱廣告，但一周多過後，傳遭中國施壓，廣告商10月底撤下台灣廣告。

洪孟楷說，台灣能夠走出世界各國，也希望世界各國能夠正視中華民國存在的事實，若持續用這種外交手段打壓，這是傷害台灣人民情感，也是對於中華民國的不尊重。

洪孟楷表示，是否為中國大陸所為，國安單位若有證實，是否也要要求秘魯政府，不要屈服這樣的打壓？若能用正式管道做這樣的看板，憑什麼秘魯政府要屈從其他人的壓力，損及我方權利，希望政府勇於表達主張。