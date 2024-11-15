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賴政府不排除先進核能 賴士葆：民進黨未修黨綱都是假話

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統多次強調台灣要加速接軌全球減碳進程，並說台灣並沒有排除先進核能。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統多次強調台灣要加速接軌全球減碳進程，並說台灣並沒有排除先進核能。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統多次強調台灣要加速接軌全球減碳進程，並說台灣並沒有排除先進核能。國民黨立委賴士葆在臉書批評，賴政府說一套做一套，若真的在乎減碳績效，為什麼不拆煤？至於先進核能，賴政府受制於民進黨黨綱，堅定反核政策，在未修黨綱前談支持核能，都是假話。

賴士葆說，這次COP29全球氣候峰會部分大國缺席，加上川普宣稱未來不會減少化石燃料，會開放更多的油氣鑽探，這些與全球氣候峰會的目標相左，美國不願再提供資金援助給未開發中國家，很可能再次退出巴黎氣候協定，但是這一切不會改變人類要共同面極端氣候來臨的事實，以及2050全球希望達到淨零碳排的既定計畫。10月底召開的第2次「國家氣候變遷對策委員會」，賴清德表示全世界都面對極端氣候與減碳的挑戰，台灣要加速接軌全球減碳進程，要求政府要帶頭減碳並要在明年1月訂出2032的減碳新目標。

賴士葆說，賴清德對於減碳的談話和理念是正確的，然而政府實際的行動卻是說一套做一套，根本是背道而馳。過去經濟部承諾中火增氣就同時拆煤，立法院也做成決議，但是中央政府卻違背承諾，漠視台中市的抗議，堅持不拆煤。中研院廖俊智院長也提醒同樣都是火力發電，燃煤的排碳量比燃氣高兩倍，賴政府真的在乎減碳績效，為什麼不拆煤？應該就是不能說的缺電隱憂吧，卓榮泰說保留是為著國安緊急備用機組，但是台中市政府提出中火成為全球最大電廠，同樣曝險，易引起敵人攻擊，賴政府不敢回應。

賴士葆說，川普支持石化產業，但他認為核能提供穩定電力，減少碳排，是美國能源獨立和國家安全的重要資產，因此將大力推動核能產業發展，尤其全世界都引頸關注的小型模組化核反應爐(SMR)，預估最快5年可以達到商轉目標。國際氣候峰會期待2050年核能可以提高3倍，幫助達成淨零碳排。

賴士葆說，賴政府受制於民進黨黨綱，堅定落實反核政策，然而不忘矯情洗腦社會，說政府將來不排除先進核能，卻又設下安全沒有疑慮，可以處理核廢料等前提。如此虛假，就像是台灣沒有宣布廢死，卻讓大法官設定死刑的高門檻，讓基層法官無法判死刑，因此達到實質廢死的目標。賴政府口頭上不排除先進核能，實質上廢核，在民進黨未修改黨綱之前談支持核能，都是假話。

核能 民進黨 減碳 賴士葆 賴清德

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