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賴清德震怒促呂政璋閃辭？ 潘孟安：別看圖說故事

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安（中）上午陪同第十四屆考試院院長、副院長，以及考試委員被提名人，赴立法院拜會民進黨黨團，會後潘孟安表示分別就黨團提出的時間來拜會各黨團，必須展現這樣的誠意與態度，希望考試委員的審查能順利通過。記者葉信菉／攝影
總統府秘書長潘孟安（中）上午陪同第十四屆考試院院長、副院長，以及考試委員被提名人，赴立法院拜會民進黨黨團，會後潘孟安表示分別就黨團提出的時間來拜會各黨團，必須展現這樣的誠意與態度，希望考試委員的審查能順利通過。記者葉信菉／攝影

台灣金聯前董事長呂政璋上任僅3天閃辭，傳出是因賴清德總統震怒所致。總統府秘書長潘孟安今天表示，他認識呂政璋，也有推薦，這是為國家舉才，其他不用多著墨，不要看圖說故事。

媒體日前報導，一名財經界高層人士爆料，此人事案因賴清德總統震怒，行政團隊隨即直接要求呂政璋「走人」。不過，傳出推薦呂政璋接任台灣金聯董事長的是潘孟安，所以讓行政院長卓榮泰在立法院答詢時陷入兩難。

潘孟安今天受訪證實，他跟呂政璋認識，也有推薦人事案，每個人都有參與都是為國舉才，不論公股行庫或公營單位，除了內部升遷外，有些也會向社會舉才，這部分沒問題。

外傳賴總統對於台灣金聯董事長人事案震怒，導致呂政璋閃辭，潘孟安表示，這些都不是事實，不要看圖說故事，推薦是為國舉才的平台，其他部分不用多作著墨，任何政黨執政都是如此。

台灣金聯 呂政璋 潘孟安 賴清德

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