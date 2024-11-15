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率試委被提名人拜會各黨團 潘孟安：展現誠意態度

中央社／ 台北15日電

總統府秘書長潘孟安今天陪同考試院長、副院長及考試委員被提名人，赴立法院拜會民進黨團。潘孟安會後受訪說，朝野協商人事權案的審議日期後，依慣例拜會各黨團，必須展現誠意與態度，也希望盡速審議通過。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長。

另外，考試委員被提名人共7位，包括國際水利環境學院副執行長鄧家基、政治大學公共行政學系專任教授黃東益、最高檢察署檢察官柯麗鈴、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常務次長呂秋慧，以及前考試委員王秀紅與伊萬．納威。

立法院將於12月17日行使考試委員人事同意權案記名投票表決。潘孟安今天陪同考試院長、副院長及考試委員被提名人，赴立法院拜會民進黨立法院黨團，進行閉門會議，時間約15分鐘。

潘孟安會後受訪表示，依憲政慣例，總統在5月底把考試委員咨文送到立法院，立法院也在6月7日交付院會審查，而朝野協商後排定審議日期、投票日期，因此依照慣例分別聯絡3個黨團，並就其提出的時間來拜會，必須展現這樣的誠意與態度。

潘孟安說，期盼考試院人事同意權案能順利通過，尤其這是攸關國家典章制度、文官考試、專技人員，明年1月、4月有非常多的考試，攸關40萬、50萬名考生權益，希望立法院能盡速審議通過，回歸到典試作業。

潘孟安表示，謝謝立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰、朝野各黨團，今天早上來拜會民進黨團後，中午12時拜會國民黨立法院黨團，19日也會拜會台灣民眾黨立法院黨團，「這是我們的責任與義務」。

潘孟安 立法院 考試院

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