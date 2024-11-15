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美日外長APEC會談 重申美日同盟、台海和平重要性

中央社／ 華盛頓14日專電
美國國務卿布林肯。路透
美國國務卿布林肯。路透

美國國務卿布林肯今天在亞太經濟合作會議與日本外務大臣岩屋毅會談，重申美日同盟攸關印太地區的安全與繁榮及維護台海和平穩定的重要性，並強調反對區域水域內片面改變現狀的行為。

美國國務院發布新聞稿指出，布林肯（AntonyBlinken）與岩屋毅今天在秘魯舉行的亞太經濟合作會議（APEC）會談，兩人重申美日同盟作為印太地區安全與繁榮基石的重要性，並指出該同盟已發展成為真正的全球夥伴關係。

新聞稿指出，兩人譴責北韓於10月31日發射洲際飛彈、北韓派遣軍隊前往俄羅斯的軍事升級行動。北韓當天於台灣時間6時11分從北韓內陸地區朝東北方向至少發射一枚彈道飛彈，落在日本專屬經濟區（EEZ）外側。

新聞稿指出，布林肯與岩屋毅強調持續建立美日韓三邊合作機制的重要性，並透過七大工業國集團（G7）、四方安全對話（Quad）及美日菲三邊合作等平台，推動印太地區及全球的和平、繁榮與安全。

新聞稿也說，布林肯重申維護台海和平穩定的重要性，並強調美國反對在印太地區水域內片面改變現狀的行為。

APEC 北韓 印太 台海 布林肯 日本

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