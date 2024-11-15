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台美貿易代表APEC會談 討論雙邊關係與合作

中央社／ 華盛頓14日專電
美國貿易代表戴琪。(美聯社)
美國貿易代表戴琪。(美聯社)

美國貿易代表署今天指出，美國貿易代表戴琪在亞太經濟合作會議期間，與行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮會談。戴琪強調，美台經貿關係的重要性，也討論台美21世紀貿易倡議。

亞太經濟合作會議（APEC）年會正在秘魯舉行，13至14日舉行部長級會議。美國貿易代表署（USTR）今天以新聞稿指出，戴琪（Katherine Tai）在會議期間，與台灣、加拿大、泰國的代表分別舉行會談。

戴琪與楊珍妮的會談在13日舉行。會談中，戴琪強調，美台經貿關係的重要性、雙方在台美21世紀貿易倡議協商取得的進展、以及雙方在APEC論壇、和其他多邊組織，例如世界貿易組織（WTO）的合作。

台美雙方去年6月簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，涵括關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等議題。第2階段談判涉及農業、環境、勞工等議題，目前仍在協商中。

APEC 美國

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