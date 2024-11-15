若中國主辦2026年APEC 國安官員：人身安全應被保障

外媒引述知情人士報導，秘魯力挺中國主辦2026年APEC，台灣恐將遭受更多打壓。國安官員表示，此事尚需APEC成員達成共識，目前未有定論；但官員強調，台灣須與其他成員一樣被平等對待，且參加APEC人員的人身安全都應被保障。

2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯舉行，「日經亞洲」（Nikkei Asia）引述台北知情人士報導，秘魯正急忙擁抱中國，並支持北京主辦2026年會議；一位消息人士預估，中國主辦APEC峰會將代表著「更多打壓和干涉」。

國安官員表示，此事目前尚未定論，按APEC規則是需達成共識，就像去年美國主辦APEC，爭取主辦過程中也充滿坎坷，每一年的聯合宣言也未必能順利產生，「只要一國對一句話不同意就不行」。

國安官員分析，APEC每年都會宣布未來3年主辦國，明年是南韓、2027年則是越南，另有一不成文習慣，APEC會員居太平洋兩側，通常是輪流擔任主辦國，2026年理當選擇太平洋東邊國家，但目前都還在討論階段。

國安官員強調，中國過去舉辦過APEC，「我方立場是需要像其他會員國一樣被平等、有尊嚴對待」，且台灣以「中華台北」名稱參與，就應被如此稱呼。此外，所有經濟體參加APEC人員的人身安全都應被保障，這點中國必須給予保證。

APEC是台灣少數能以正式成員身分參加的幾個主要論壇之一，而中國正試圖將台灣排除在國際社會之外。儘管台灣是APEC正式成員，但礙於中國壓力，台灣元首無法出席APEC，而是改派官方特使參加，今年領袖代表為總統府資政林信義，他已在昨天抵達秘魯。