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傳賴總統將訪南太友邦

聯合報／ 記者周佑政鄭媁、編譯周辰陽／綜合報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

外界關注賴清德總統何時啟動首次元首外交，據傳賴總統將於本月底或十二月初，出訪包括帛琉在內的我國南太平洋友邦；國安人士昨天表示，元首外交或出訪依照原有節奏進行，不會有特別的意外，時機成熟就會向大家報告。

路透十四日報導，前總統蔡英文正計畫下周訪問加拿大，並預計在二十二日揭幕的哈利法克斯國際安全論壇發表演講。報導指出，蔡英文已成為台灣反抗中國大陸軍事威脅的象徵，此次訪加行程將備受關注。

蔡英文辦公室昨天表示，有注意到相關報導，蔡前總統若有相關訪問的確認安排，會適時向大家說明。

賴總統五二○就任迄今尚未出訪，賴總統九月初接受媒體專訪時表示，考量周邊情勢與地緣政治，目前沒有計畫出訪。如今美國大選落幕，賴總統是否出訪友邦順道過境美國，備受關注。

據了解，國安與外交單位持續評估賴總統出訪事宜，帛琉大選日前落幕，現任總統惠恕仁順利連任，且今年是我國與帛琉建交廿五周年，賴總統首度出訪，也朝訪問帛琉等南太平洋友邦規畫；而若總統出訪南太友邦，依過去經驗，很可能過境夏威夷或關島。

出訪 惠恕仁 蔡英文 賴清德

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