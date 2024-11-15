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王鴻薇爆料 綠涉原民台劇集綁標

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋林縉明侯俐安董俞佳李成蔭／台北報導
立委王鴻薇（右）、廖偉翔（左）昨天在立法院舉行記者會，質疑原民台標案涉嫌抄襲綁標。記者曾學仁／攝影
立委王鴻薇（右）、廖偉翔（左）昨天在立法院舉行記者會，質疑原民台標案涉嫌抄襲綁標。記者曾學仁／攝影

國民黨立委王鴻薇、廖偉翔昨揭露原住民族電視台一項一億兩千萬元的藝文勞務採購標案，投標廠商涉嫌抄襲四年前的劇本，有侵權之嫌，也有民進黨人士參與其中。原住民族文化事業基金會聲明全案依法辦理，綁標為不實指控；原住民委員會則表示，已啟動行政調查。

王鴻薇表示，原民台今年度藝文勞務採購案「經典迷你劇集—遠洋時代攝製與行銷」預算一點二億，投標廠商沃土影像涉嫌抄襲該台四年前六十九萬元的「委託製作迷你劇集劇本」；民進黨立委陳瑩前助理何明輝任標案召集人，民進黨立委蘇巧慧丈夫、原民台節目部經理龍男．以撒克．凡亞思任評審，質疑有綁標之嫌。

陳瑩回擊，何明輝非常認真優秀，王鴻薇不應移花接木、斷章取義；蘇巧慧也強調，兩案各自獨立，她先生參與評審的只有今年的經典迷你劇集，且評審共有六人，她丈夫投最高分的廠商在第一輪就已經被刷掉。

原文會也指出，綁標為不實指控，相關程序皆依照法令規定辦理。原文會表示，六十九萬「委託製作迷你劇集劇本」採購標的為委託製作劇本，為限制性招標委託辦理，程序無成立採購評選委員會，自無所稱評審名單；一億兩千萬之採購案為「經典迷你劇集」標的為攝製與行銷，公告招標文件之採購需求為遠洋漁業為背景，並無指定、限制劇本內容及其創作。

原文會強調，該兩案為不同「獨立」採購案，採購目的、採購程序也不同，更沒有重複採購，更無綁標狀況。至於何明輝曾任立委助理已是十二年前陳年往事，且四年前委託製作迷你劇集劇本勞務採購案，時任承辦人也不是他。

原文會釋出聲明後，王鴻薇再提「四問」反擊，既然是「獨立」採購案，為何沃土兩者資料劇本雷同、導演相同，巧到連主角名字都一樣？何明輝擔任過陳瑩助理，立法院人事資料清楚，並無不實。何明輝除擔任今年度標案的召集人以外，四年前的標案，何明輝更在執行單位欄上簽章，「章是亂蓋的嗎？」

原文會並未再度回應，主管機關原民會則表示，十月月廿八日接獲相關訊息後，就組成專案調查小組啟動行政調查，本案仍在採購程序中，後續將協助原民台依法處理。

本報則取得今年十月廿四日原民會文化科官員回應截圖，針對此案，該官員指出本案尚未決標，並透露內部已有調查，並指出，「目前已要求原文會辦理廢標」。

原住民 民進黨 王鴻薇

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