朝野協商選罷法無共識 韓國瑜宣布未來再議
立法院長韓國瑜今天舉行朝野協商，討論選罷法時，朝野黨團無法達成共識，韓國瑜宣布未來繼續溝通，隨後宣布散會。
韓國瑜今天主持朝野協商討論選罷法。反對修法的民進黨團幹事長吳思瑤指出，民眾黨團總召黃國昌2013年曾說將來可能會有人要求交出每一位提議人、連署人身分證正反面影本，有立委會讓行使罷免權變得很困難。黃國昌在上次黨團協商時未出席，今天朝野協商選罷法時也不在，是否心知肚明？
主張修法的國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，現在時空環境出現變化，基隆市長謝國樑罷免案可讓讓大家省思。國民黨立委羅智強做的民調也顯示6成民眾不支持隨意罷免立委。
民眾黨團幹事長麥玉珍表示，民眾黨團盼罷免程序能更嚴謹，選立委要身分證，罷免為何可以不用身分證？
韓國瑜最後裁示，選罷法沒有共識，大家繼續溝通，同時宣布下周擇期協商立法院延會事宜與附屬單位的密集協商，宣布散會。
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