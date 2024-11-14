外媒：秘魯挺大陸主辦2026年APEC 阻台灣入CPTPP

2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯舉行，「日經亞洲」（NikkeiAsia）引述台北知情人士報導，秘魯正急忙擁抱中國，並支持北京主辦2026年會議，同時中國已要求秘魯暫緩批准台灣申請加入CPTPP。

兩名消息人士告訴日經亞洲，秘魯不歡迎原先預計出席APEC年會的台灣特使，迫使賴清德政府急尋替代人選。他們指出，東道國秘魯還單方面提名中國主辦2026年APEC年會，引發外界質疑台灣未來是否還能順利參加。

其中一名消息人士說：「秘魯主辦APEC過程中對台灣的參與進行干預和施壓，以不發邀請函的方式不歡迎並抵制台灣原先計畫派出的代表，就是以公衛專業著稱的前副總統陳建仁」。

秘魯駐台北商務辦事處並未立即回覆日經亞洲的置評請求。

秘魯和台灣並未公開評論此事。但北京和利馬可能對陳建仁曾在捍衛台灣主權的民進黨政府擔任行政院長和副總統感到不舒服。

消息人士強調，秘魯涉嫌做出這些舉動，以迎來中國在當地興建的超大深水港錢凱港（Chancay）預計今天正式啟用。

APEC是台灣少數能以正式成員身分參加的幾個主要論壇之一，而中國正試圖將台灣排除在國際社會之外。儘管台灣是APEC正式成員，但礙於中國壓力，台灣元首無法出席APEC，而是改派官方特使參加。

這起事件將被視為台灣方面的挫敗，因為中國正加強施壓，以說服其他國家切斷與台灣的關係。

這對於美國和即將上任的川普來說也是一項挑戰，也就是如何應對北京當局在美國南方鄰國日漸增長的影響力，其中包括對秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）的影響。

美軍南方司令部司令李察遜（Laura Richardson）近來示警，中國海軍可能會使用錢凱港。

研究中國對於拉丁美洲礦業經濟影響的學者葉皓勤（Marcin Jerzewski）表示：「中國日益尋求把北京、台北和第三國之間的三角關係打造成零和賽局，即使是經濟領域，夥伴國也只能選擇台灣海峽的其中一側」。

台灣的消息人士指出，秘魯推動讓中國主辦2026年APEC峰會，尚未獲得APEC成員國的公開討論或完全同意。中國上一次主辦APEC峰會是在2014年。

一位消息人士預估，中國主辦APEC峰會將代表著「更多打壓和干涉」。

葉皓勤也同意，如果中國確實成為2026年APEC峰會主辦國，那麼台灣參與APEC可能會嚴重受限。

另一個焦點則是台灣是否可能參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；秘魯是這項協定的創始成員。

CPTPP目前有11個締約國，包括澳洲和日本，英國將於下個月正式加入，台灣和中國都在2021年提出加入申請，但尚未被納入。消息人士指出，中國已要求秘魯暫緩批准台灣的申請。

其中一位消息人士說道：「中國可以透過秘魯阻止台灣加入CPTPP，這是相當划算的」。

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮於本月10日表示，台灣會尋求在利馬APEC會議期間推動加入CPTPP。

台灣外交部接受日經亞洲訪問時，拒絕就此事的具體細節發表評論，但外交部發言人強調，台灣已積極改變以符合CPTPP的入會標準，且CPTPP成員國認為台灣已達到標準。

隨著秘魯與中國的關係日益緊密，台灣可能面臨更艱難的道路。秘魯外交部部長席亞勒（ElmerSchialer）11月初表示，利馬與北京將在中國國家主席習近平造訪秘魯之際簽署一份更新版的自貿協定。