台灣印度對話登場 外交部籲強化台美印三邊合作

「台灣印度對話」今天登場，外交部政次田中光表示，近年在新南向政策下，台灣與印度關係獲得良好進展；台灣與印度應攜手應對專制擴張威脅及安全挑戰，尤其美國新政府將於明年1月就任，台美印應強化三邊合作。

外交部晚間發布新聞稿指出，印度智庫觀察家研究基金會（ORF）與台亞會今天合辦第3屆「台灣印度對話」，外交部政務次長田中光出席進行開幕致詞，台亞會董事長蕭新煌、ORF會長薩蘭（Samir Saran）及印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Yadav）等各界人士與會。

田中光致詞時表示，近年在新南向政策下，台灣與印度關係在經貿投資、科技及文教等領域獲得良好進展，近期包括印度總理莫迪（Narendra Modi）多次提及台灣、台灣與印度簽署勞務合作備忘錄、台灣駐孟買辦事處正式設立運作等，而2025年是雙方相互設處30周年，在印度台商逾250家，雙邊交流持續擴大可期。

田中光表示，身為民主國家，台灣與印度應攜手應對專制擴張威脅及安全挑戰，尤其美國新政府將於明年1月就任，台美印應強化三邊合作。他也籲請印度政府支持恢復台印度直航，並與台灣共同推展及深化雙邊經貿、文化及智庫青年交流等各領域合作關係。

此外，田中光13日午宴歡迎薩蘭一行來訪時表示，近期外交部與印度台北協會舉行「排燈節」活動，顯示兩國文化交流日益升溫；台灣是國際社會的良善力量，願以務實方式做出有意義的貢獻，總統賴清德推動「青年百億海外圓夢基金計畫」鼓勵台灣青年赴各國學習交流，盼印方合作響應。