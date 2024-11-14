NCC開罰中天敗訴 最高行：法律抽象解釋行政機關無判斷餘地

中天電視5年前播出質疑農委會（改制前）撒錢、衛生福利部疾病管制署「養蚊滅韓」言論，國家通訊傳播委員會裁罰3節目各60萬、60萬、40萬元，中天提行政訴訟，最高行政法院今判勝訴。最高行政法院在判決中指出，法律的抽象解釋屬行政法院司法審查的核心事項，行政機關無判斷餘地，且並非獨立機關所為一切決定均享有判斷餘地。

最高行政法院指出，衛星廣播電視法第27條第3項第4款明定製播新聞不得違反事實查證原則，致損害公共利益，所定事實查證原則，參酌司法院釋字第509號解釋意旨，指的是衛廣媒體就其所提供的資訊來源及所提出的證據資料，雖不以能證明其真實為必要，但仍應有相當理由確信其為真實。

事實查證原則「不以所傳述的事實與客觀事實完全相符」為必要，只要有相當理由確信為真實，即可認符合事實查證原則。最高行政法院表示，製播以事實為基礎的新聞報導、新聞評論或其他形式的節目，都屬製播新聞的範疇；談話性節目或政論節目，往往夾雜客觀事實的傳述及個人主觀意見的表達，涉及主觀價值理念、意見表達部分，與客觀事實無涉，不適用事實查證原則。

因法律的抽象解釋屬於行政法院司法審查的核心，最高行政法院指行政機關無判斷餘地可言，也不是獨立機關所為一切決定都享有判斷餘地，且衛廣法第27條第3項第4款有關衛廣媒體製播新聞，是否違反事實查證原則致損害公共利益的判斷，適用一般法律，無涉判斷餘地。

2019年3月28日下午3點，中天電視「大政治大爆掛」由來賓謝寒冰批評陳吉仲「真的是有史以來最不適任的農委會主委」、「非常的無恥」、「到處被打臉」。同年6月19日晨報新聞，中天電視播出標題「驚！登革熱疫區拉警報噴藥惡夢居民心驚」、副標題「卡救命錢養蚊滅韓？」的內容，指韓國瑜向中央喊話補助高雄防治登革熱經費，行政院卻一再裝傻，把高雄市登革熱疫情當成打韓的政治籌碼。同年7月1日晚間新聞以「蔡救印越登革熱年逾8百萬韓嘆高雄人命不值錢？」為標題，指蔡英文政府出錢、出力救助印尼、越南登革熱疫情，卻卡韓國瑜申請防治登革熱的預算。

最高行政法院依據中天電視所提出的資料，認為3個節目傳播的事實有相當理由可信為真實，未違反事實查證原則，NCC裁罰中天電視有違誤，台北高等行政法院撤銷原處分並無不合，NCC上訴無理，因此駁回。