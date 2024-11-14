【重磅快評】陳啓昱落跑中 賴清德已遙指2026

8月底，賴清德總統才在民進黨中常會下令「勿談2026」，當時背景是昔日親信陳宗彥、李孟諺相繼出事；相隔2個多月，賴總統昨天召集派系便當會議遙指2026，似乎忘了弊案叢生，自己還剛喊話台鹽前董事長陳啓昱盡速到案。開箱「總統便當」，主菜不是治國除弊，而是選舉優先。

延續前總統蔡英文「官邸喬選舉」慣例，賴總統也比照辦理閉門會議，並由總統府秘書長潘孟安個別通知派系出席名單。從昨晚出席人士也可窺見民進黨權力結構，新潮流系代表林錫耀和段宜康、正國會代表林右昌和林佳龍、英系代表陳其邁和翁章梁、湧言會代表王定宇、蘇系代表蘇巧慧和張宏陸、綠色友誼連線代表陳勝宏和林益邦、民主活水代表卓榮泰、馬永成。

賴總統昨晚不僅邀百里侯出席，行政院長、外交部長、國會安諮詢委員等黨政要員也是座上賓，2026攤在檯面上，各派系磨刀霍霍；與會的部分派系代表正是政府高官，不僅決定選舉布局、也拍板國家方針。民進黨過去痛批國民黨執政黨國不分，如今「青出於藍而勝於藍」，總統、黨魁二合一，黨國機器水乳交融。

昨晚便當會初步共識，敲定提早2026縣市長初選時程，特別是台南市、高雄市可望在2026農曆年前啟動初選機制。南二都是深綠鐵票區，民進黨人選往往「頭過身就過」，歷年初選常見刀刀斷骨，台南、高雄提前提名，就是要預留初選後的整合空間。不過，執政黨一旦啟動提早初選，形同促成台灣社會提早進入「選舉模式」，明年大罷免潮將遍地烽火。

賴清德曾說，民進黨公職「卡撐（台語：屁股）」有幾隻毛，台南市民都知道，哪有什麼條件說黑金？言猶在耳，「台南幫」卻接二連三出狀況，光電、88槍、正副議長涉賄、陳宗彥、李孟諺等人接連出包，顯然把總統的提醒當成耳邊風。賴清德昨天主持民進黨中常會時特別指出，綠能外商公司在台灣受到地方勢力及黑道勒索的新聞，不只阻礙綠能產業發展，更嚴重影響台灣的信譽及國際形象；他呼籲全黨謹記創黨精神，並喊話陳啓昱盡速到案、勇於面對司法，他期盼也支持司法單位全力逮捕到案。

2個多月前，賴清德才下令全黨「勿談2026」，呼籲黨公職優先推動福國利民政策；如今陳啓昱還在落跑，布局台南市長的賴系立委林俊憲已搶先推動「信賴連憲」，總統官邸會議也密商選舉布局，2026似乎不再言之過早。「黨內勿談2026」限制各派系，卻不約束國王人馬，賴清德要證明，民進黨派系林立，他才是唯一共主。

只要弊案叢生，民進黨就搬出「清廉、執政、愛鄉土」創黨精神，就像每逢大選分裂，國民黨就高喊「團結再團結」，自古以來「缺什麼、喊什麼」，政治人物說一套、做一套，嘴巴說的是一回事，真正在乎的事才會盡在不言中。