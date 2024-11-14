立法院紀念酒正式量產 韓國瑜親題詩：通身梅花風骨

立法院長韓國瑜上任後，立院紀念酒引發搶購熱潮。立法院今天表示，新款紀念酒日前配合中秋佳節先行推出1200瓶紀念酒早已售罄，朝野立委辦公室單月訂購數是過去一整年度的總和，今天正式量產。韓國瑜特地為紀念酒作詩，「一掬高粱獻醴，敬天地；通身梅花風骨，致人和」。

立法院表示，今日新款紀念酒正式量產，循例提供每位委員每年30箱（每箱6瓶）額度專供購買，特別的是，在正式量產的紀念酒瓶身上，皆附上印有院長詩作的裝飾頸標，更顯別緻。

韓國瑜在詩中寫道，「一掬高粱獻醴，敬天地；通身梅花風骨，致人和。玲瓏剔透本初心，醇韻流芳濟生民。舉一杯，國泰民安；傾一盞，萬世太平。」

立法院新聞稿指出，頸標正面以「一掬高粱獻醴」破題，因酒體原料取自金門孕育的天然瑰寶「高粱」；頸標正面、背面則有梅花圖案點綴，內外皆與象徵風骨貞潔的國花—梅花巧妙串聯，不僅期許身為中央民意代表的每一位委員秉持著梅花高潔的風骨，也代表天地、人和的兩者在此連結，更意味立法院作為國家民意殿堂，時時不忘向自然天地與廣大民意師法致敬的意涵。

立法院指出，本次令人眼睛為之一亮的是玻璃晶透、曲線俐落的瓶身設計，彷彿是立法委員為民喉舌、為民服務的初心，同時象徵處理立法、預算審議等國家重大事項的立法院，動見觀瞻皆影響國家至鉅，法律與政策的推動應思考是否利益家國百姓，方能「流芳濟生民」。

韓國瑜希望藉由紀念酒，打造友誼升溫的聯繫橋梁，拉近立法院與每一位國內外貴賓的距離、營造更多國會外交場合友善的互動空間。在每一口回味悠長的啜飲當中，也提醒自身不忘身負家國百姓與多元民意的寄託。