周榆修：有心人造謠擋國防預算 民眾黨不會自廢武功

美軍前印太司令阿基里諾昨天率團訪問，民眾黨秘書長周榆修表示，美國作為世界強國，而台灣處在第一島鏈的關鍵位置，唯有加強國際連結、深化台美關係，才能將雙邊利益最大化，聽聞有心人士在海外造謠，民眾黨企圖阻擋國防預算，他也藉此澄清不會自廢武功。

民眾黨今天透過新聞稿說明，美軍前印太司令阿奎利諾（Admiral John Aquilino）昨天率領新美國安全中心（CNAS）「下一世代國安領袖計畫」（Next Gen）訪團拜會民眾黨，並且由周榆修、民眾黨立委黃珊珊帶領國際部、青年部及政策會共同參與，就最新政經發展與區域安全情勢進行深入探討。

周榆修致詞時提及，美國和平且順利地完成總統選舉，也讓全世界再次看到民主國家的典範，美國作為世界強國，政策牽一髮動全身，而台灣處在第一島鏈的關鍵位置，關係美國整體戰略發展及國家利益，民眾黨主張唯有加強國際連結、深化台美關係，才能將雙邊利益最大化。

周榆修強調，民眾黨會以中華民國台灣為主體，努力結交世界各國的朋友，秉持該競爭時競爭、該合作時合作，爭取國際支持，最近聽聞有心人士在海外造謠，民眾黨企圖阻擋國防預算、癱瘓運作，「民眾黨不會將和平建立在他人的善意之上，更不會自廢武功」。

民眾黨指出，訪團成員詢問兩岸立場及態度，黃珊珊表示，民眾黨一直以來的態度都是「台灣自主、兩岸和平」，擁有自主國防能力、維護主權的同時，也希望能夠有溝通管道，民眾黨主張增加合作、降低誤判，兩岸之間有許多經貿往來，但是面對軍事緊張威脅，除了要加強自我防衛能力，同時也要建立溝通管道。

黃珊珊強調，不能完全斷絕往來，但是也不能過度軟弱，而在國會運作原則，民眾黨會以國家及人民利益為優先考量，發揮關鍵少數力量。

面對訪團成員好奇，如何吸引年輕人支持，周榆修表示，重點在於政策，柯文哲是蓋最多社會住宅的台北市長，重視居住正義及生養育政策，這些都是年輕人關心的議題。面對台灣內部朝野對立，民眾黨被「抹紅」成中共同路人，抑或是刻意貼上「小藍」標籤，周榆修則說，民眾黨其實是在努力實踐「民進黨在野時的進步價值」。