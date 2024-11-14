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全美台灣同鄉會拜會 陳菊：感謝僑界對人權民主貢獻

中央社／ 台北14日電

監察院長陳菊說，全美台灣同鄉會為台灣民主發展做出重要貢獻，值此美日國家領導團隊重新調整之際，應繼續扮演台灣與美國及全世界的重要橋梁，鞏固台灣民主發展、經濟成長及人權保障。

監察院透過新聞稿表示，全美台灣同鄉會「2024返臺參訪團」13日由總會長陳桂鈴率領來自全美各地的僑領拜會監察院，陳菊偕同監察院副院長李鴻鈞熱誠歡迎。

陳菊說，感謝全美台灣同鄉會長期以來在海外與台灣共同打拚，為台灣民主發展做出重要貢獻，值此美日國家領導團隊重新調整之際，呼籲全美台灣同鄉會繼續扮演台灣在美國及全世界的重要橋梁，發揮強大的溝通與遊說的力量，幫助鞏固台灣民主發展、經濟成長及人權保障。

陳菊表示，全美台灣同鄉會是台灣民主發展最重要的海外推手，支援本土民主運動，並成功促成「台灣關係法」在美國國會通過，對維繫台美關係以及提升台灣的國際地位，發揮關鍵作用。

陳菊說，無論是推動海外的外交、僑務，還是本土民主轉型，全美台灣同鄉會始終為台灣的自由與民主奮鬥不懈。

陳桂鈴表示，全美台灣同鄉會是全美最大僑團，這幾年看到台灣民主迅速發展，這一切的成果得來不易，是所有台灣人的福氣；儘管身居海外，僑界也會持續不懈，努力將台灣民主、自由與人權價值推廣到全世界。

陳桂鈴說，教育文化是非常重要的關鍵，期許台灣借鏡美國經驗，將民主、人權核心價值融入教育體系，讓年輕一代更加深刻理解民主的重要性。

人權 美國 陳菊

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