快訊

12強Live／中華拚2連勝 黃子鵬先發力抗多明尼加威能帝

天兔颱風17:30發陸警 屏東、恆春首波警戒「3地」恐也列入

台大醫院開第一槍「不用波波醫」 林口長庚院長說話了

草案近日預告！新建案屋頂設光電板 估年產5萬戶住家用電

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部今天部務會報安排國土署報告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，稍早開記者會說明。圖／內政部提供
內政部今天部務會報安排國土署報告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案，稍早開記者會說明。圖／內政部提供

為增加國內再生能源供應來源，內政部邀集部會、環保團體、光電、建築師等公（協）會及地方政府共開8次研商會議，並將於近日預告建築物設置太陽光電發電設備標準草案。國土署評估，政策推動後整體發電效益，年電能產值約17萬千瓦，相當1年5萬戶住家用電。

內政部今天部務會報安排國土署報告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案。內政部長劉世芳表示，2050淨零碳排是國家重大政策，內政部配合再生能源發展條例增訂第12條之1規範，針對新建、增建及改建之建築物達一定規模者，應於該建築物屋頂設置太陽光電發電設備，擴充國內再生能源供應。

國土署說明，依據建築執照核發統計，國內每年約發出2萬件使用執照，其中80%新建物屋頂面積小於300平方公尺，多屬小型建物或透天厝；而屋頂面積超過1000平方公尺的建物雖僅占發照量6%，實際上卻是占全國新建屋頂面積總量比率達60％。

國土署表示，考量政策推動後的整體發電效益，初期將以屋頂建築面積達1000平方公尺以上者先行推動，凡是增建、改建達此規模的既有屋頂與新建物都需設置，估計年電能產值約17萬千瓦，「相當1年5萬戶住家用電」，後續也會視政策執行情況適時檢討，未達1000平方公尺者，民眾可自行考量設置。

內政部表示，建築物設置太陽光電發電設備標準草案共11條，為使本政策能夠穩健上路，邀集相關部會、環保團體、光電、建築師等公（協）會及地方政府共召開8次建築物設置太陽光電具體措施研商會議；此外今年9月也拜會經濟部，就其管轄工業區、產業園區內的廠房屋頂太陽光電設置情形，交流意見，經濟部對於該屋頂太陽光電發電系統政策，表示會全力配合。

現場媒體追問新建物設置光電板成本問題，國土署主秘朱慶倫表示，雖然光電設備是需要成本，但同時也是一個能源跟資源，一般農地等設置光電板，根據發電產生的資源大概7年至10年就可以回本，但非完全沒有所得，設置成本是可以回饋的。

光電 光電屋頂 內政部 國土署

延伸閱讀

光電未經合法許可提前施工？劉建國：發電事業設置應循嚴格審查程序

旅館等環評擬下放地方惹議 彭啓明：明年起環評總體檢

彰化竹塘、雲林二崙二鄉長、主席涉綠能貪瀆弊案 起訴14人

台南山上花園水道館光電車棚能遮蔭 年發電逾百萬度獲光鐸獎

相關新聞

朝野協商2小時 大法官人事審查12月24日表決

大法官人事權審查終於敲定！立法院長韓國瑜今天下午召開朝野協商，會議討論將近2個小時，韓國瑜還一度嘆氣提醒民進黨總召柯建銘...

路透：蔡英文擬下周訪加拿大 出席論壇發表演講

路透14日報導，2名外交消息人士透露，前總統蔡英文正計畫下周訪問加拿大。報導指出，蔡英文前總統已成為台灣反抗中國大陸軍...

賴總統將出訪南太友邦？國安人士：時機成熟就報告

傳出賴清德總統將於11月底或12月初，出訪南太平洋友邦並過境夏威夷。國安人士今天表示，元首外交或出訪依照原有節奏進行，不...

不滿民眾黨只會內鬥提告 柯粉護理師張喬瑜加入戰鬥藍

民眾黨主席柯文哲官司纏身，柯粉護理師張喬瑜今天說，她已經拿到國民黨證、正式加入戰鬥藍，因為民眾黨只會內鬥，還很不要臉的要...

原文會駁斥億元採購綁標爭議 1圖曝將廢標

國民黨立委爆原住民族電視台採購綁標，原住民族文化事業基金會回擊不實指控，全案依法辦理。不過，根據原住民族委員會10月24...

賴清德再邀派系便當會 2026首長提名劃分4大層次

2026年九合一選舉被視為賴清德總統期中考，他昨天二度舉行派系便當會，與會者對加速提名有共識，盼2026農曆年前啟動提名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。