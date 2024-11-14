草案近日預告！新建案屋頂設光電板 估年產5萬戶住家用電

為增加國內再生能源供應來源，內政部邀集部會、環保團體、光電、建築師等公（協）會及地方政府共開8次研商會議，並將於近日預告建築物設置太陽光電發電設備標準草案。國土署評估，政策推動後整體發電效益，年電能產值約17萬千瓦，相當1年5萬戶住家用電。

內政部今天部務會報安排國土署報告「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案。內政部長劉世芳表示，2050淨零碳排是國家重大政策，內政部配合再生能源發展條例增訂第12條之1規範，針對新建、增建及改建之建築物達一定規模者，應於該建築物屋頂設置太陽光電發電設備，擴充國內再生能源供應。

國土署說明，依據建築執照核發統計，國內每年約發出2萬件使用執照，其中80%新建物屋頂面積小於300平方公尺，多屬小型建物或透天厝；而屋頂面積超過1000平方公尺的建物雖僅占發照量6%，實際上卻是占全國新建屋頂面積總量比率達60％。

國土署表示，考量政策推動後的整體發電效益，初期將以屋頂建築面積達1000平方公尺以上者先行推動，凡是增建、改建達此規模的既有屋頂與新建物都需設置，估計年電能產值約17萬千瓦，「相當1年5萬戶住家用電」，後續也會視政策執行情況適時檢討，未達1000平方公尺者，民眾可自行考量設置。

內政部表示，建築物設置太陽光電發電設備標準草案共11條，為使本政策能夠穩健上路，邀集相關部會、環保團體、光電、建築師等公（協）會及地方政府共召開8次建築物設置太陽光電具體措施研商會議；此外今年9月也拜會經濟部，就其管轄工業區、產業園區內的廠房屋頂太陽光電設置情形，交流意見，經濟部對於該屋頂太陽光電發電系統政策，表示會全力配合。

現場媒體追問新建物設置光電板成本問題，國土署主秘朱慶倫表示，雖然光電設備是需要成本，但同時也是一個能源跟資源，一般農地等設置光電板，根據發電產生的資源大概7年至10年就可以回本，但非完全沒有所得，設置成本是可以回饋的。