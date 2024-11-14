朝野協商2小時 大法官人事審查12月24日表決

大法官人事權審查終於敲定！立法院長韓國瑜今天下午召開朝野協商，會議討論將近2個小時，韓國瑜還一度嘆氣提醒民進黨總召柯建銘、民眾黨總召黃國昌「起來已經130歲、拜託閉嘴，讓會議繼續進行」，最後終於達成共識，大法官同意權於12月24日進行投票。

立法院朝野黨團協商一開始，韓國瑜拿出A、B兩版本朝野協商結論，「A版」以院會進行人事權審查；「B版」為以委員會進行人事權審查。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，民進黨團希望透過「院會」審查人事同意權，委員會應專心審理總預算，畢竟總預算已經延宕71天，還有前瞻預算、追加預算與國營事業等要處理，在野黨若要通過法案，A版還有2次整天院會、3或4個半天院會，預算會期法案沒那麼多，是有足夠時間可以處理。

但民眾黨立院總召黃國昌認為，本會期還有許多法案尚未通過，之前考試委員已經用院會審查，不應該再挪用院會時間處理人事權，如果大法官人事案審查案占用太多院會，會壓縮到其他法案處理時間。

國民黨團也贊成民眾黨主張，國民黨團書記長林思銘則說，當初沒有同意都用院會時間，既然考試院部分是同意民進黨用院會；那麼司法院人事就同意民眾黨建議，利用委員會時間審查。

朝野僵持不下後，韓國瑜又提出「C版」院會與委員會混合版本，利用12月10日院會與當周非院會進行密集審查，24日進行投票。

歷經多次折衝後，最後韓國瑜宣告朝野協商結論，當全院委員會召開時，常設委員會應停止召開，下一次朝野協商納入延會考慮，時間多長到時決定。而大法官人事同意權時程，12月10、11 、12日召開全院委員會審查，審查完畢後於12月24日院會上午行使同意權案記名投票表決。