台北美國學校17萬月薪徵校護 專家指「這關鍵」不意外

近期社群媒體出現一則關於「台北美國學校」校護徵才訊息，月薪起薪17萬1042元，有網友留言表示，這份薪水換算的薪資，是博士時薪每小時1200元，大學或碩士學歷的時薪則為650元，護理師護士公會全聯會副理事長林綉珠表示，行情應是美國行情，苦笑道「台灣的護理不太值錢」，只要願意投入護理工作的都值得鼓勵。

三總腎臟科兼任主治醫師、澎湖惠安診所院長陳俊吉，在臉書分享一則台北美國學校的校護徵才訊息截圖，根據護理師護士公會全聯會公開資料，該則徵才訊息為全職的學校衛生護理，至少工作年資2年，月薪起薪17萬1042元，至少具備大學學歷，及護士證照、護理師證照。

訊息下方吸引大批網友討論，有網友表示「這起薪⋯我還在這幹嘛」，也有擔任過台北美國學校校護的民眾分享，「實際沒有這麼高」，每小時650元、正職或兼職等，學歷和薪水也都會有差異，一般落在12至15（萬）元左右。

該位民眾進一步指出，為何「實際沒有這麼高」，這薪水換算的薪資，其實是博士的時薪為每小時1200元，如果只有大學或碩士，每小時為650元，一年一約，雖然不是常常，但偶爾要加班，工作內容常須面對很多VIP，「要時刻小心謹慎，壓力很大，工作環境當然是全英文，面試也是，兩年資歷不會錄取，因為這樣不足以應付突發狀況，想面試的還是歡迎喔」。

林綉珠說，這個應該比照是美國註冊護士的薪資行情，苦笑道「台灣的護理不太值錢」，美國當地的護理人員薪資以總年薪計算，折合新台幣300萬元不成問題，過去曾有位在美國和台灣取得護理證照的護理人員，因為身為醫師的丈夫回台職業，後來取得美國學校的校護工作，有到台大醫院接受1個月的緊急救護訓練，因為校園中常碰到運動傷害、發燒病人等。

林綉珠認為，要到社區或學校、工廠等單位服務的護理人員，都希望先有些臨床經驗，才比較容易處理傷病患，「不過現在是護理的市場，有人有執照大概很多」，有人願意投入護理工作都值得鼓勵，不擔心大量護理人員流入這些場域，畢竟名額相對有限，比較需要關注的是，近期如中國大陸挖角台灣護理人員，不過目前尚未聽聞周邊有人員有意願前往投入臨床服務，但過去的確有過一些資深或退休的護理師、護理長等，到當地從事管理職。