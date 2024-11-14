友邦帛琉總統惠恕仁來台轉機 田中光代表政府歡迎
友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）13日晚間來台轉機，外交部政務次長田中光代表政府前往接機，並表達熱烈歡迎之意。
外交部表示，惠恕仁今年11月5日帛琉大選中成功競選連任，並在選後一周即率團啟程前往亞塞拜然首都巴庫出席聯合國氣候變遷綱要公約第29屆締約方大會（UNFCCC COP29），並特別選擇經由台灣轉機，展現台帛歷久彌新的緊密邦誼。田中光於接機時代表政府再度祝賀惠恕仁高票連任。
外交部表示，惠恕仁高度重視及堅定支持台帛邦誼，協助我國國際參與一向不遺餘力。惠恕仁總統曾在今年聯合國「未來高峰會」中，呼籲國際社會重視台灣人民國際參與的基本權利，外交部對惠恕仁總統持續在國際場域為台灣仗義執言表達誠摯的謝意。
今年適逢台帛建交25周年，惠恕仁及田中光均強調，25年來台帛共享民主、自由、人權等普世價值，只要彼此持續攜手合作，當可迎接所有的挑戰。
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