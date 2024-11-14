民眾黨提案公投案全印同張選票 中選會：剝奪選民權利
立法院內政委員會今開首次公民投票法公聽會，邀集專家學者發表意見。針對民眾黨立院黨團提案，若公投案數如超過一定案數時，應全部印製在同一選票。中選會副主委陳朝建認為，多項公投案要併在同一選票上，「在法律上、實務上均屬不可行」，且是剝奪選民投票或不投票權利。
內政委員會日前決議，公民投票法修法前應先舉辦兩場公聽會。針對民眾黨團提案修正公民投票法，參考美國各州公投經驗的作法，將增訂公投案數若超過一定案數時，應全部印製在同一選票上。
元貞聯合法律事務所律師賴秉詳表示，該提案白話來看就是強迫領取所有選票，不領取選票作為政治言論操作，竟會被法律限制，這具有高度違憲疑慮。
陳朝建表示，多項公投案要併在同一選票上，在法律上、實務上均不可行，因為選民依法有選擇領票或不領票的權利，若多案公投併一案，將會是剝奪選民投票或不投票權利；另會導致實務上無法認定為有效票或無效票，每張選票採「擦邊」原則，萬一蓋的是多個案子的邊緣地帶，將會導致要認定為一案或兩案無效票產生困難度，甚至唱票過程也可能跳案唱票，選舉實務不可行。
至於公投是否綁大選部分，國民黨立委羅智強提案修正公民投票法，公投案公告成立後1個月到6個月內進行公投，如遇全國性選舉應同日舉行。
陳朝建表示，公投與選舉脫勾為民主先進國家普遍採行的制度，以瑞士為例，公民投票就是與選舉分開舉行，一年平均舉行四次公投，聯邦議會眾議院議員選舉改選期間不舉行公民投票，被認為是世界上落實直接民主最成熟的國家。為讓各種公投議題有充足討論空間，又考量選務乘載量能，中選會及直轄市、縣市選舉委員會應有合理籌辦選務時程。
內政部政務次長馬士元說，2021年全國性公投第19案結果同意票未多於不同意票，經中選會依法公告為不通過，雖然公投提案已過兩年，但展現的民意仍是重要參考依據。且若遇到公投案件過多，選務機關執行量能是否足以負荷，需審慎衡酌，避免爭議發生。
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