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大法官人事權審查 最快12月24日表決

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院朝野協商確定大法官人事權將於12月10日至12日開全院委員會，最快12月24日進行表決。圖／直播截圖
立法院朝野協商確定大法官人事權將於12月10日至12日開全院委員會，最快12月24日進行表決。圖／直播截圖

大法官人事權的審查終於搬上檯面！立法院長韓國瑜14日召開黨團協商，會中經過多次折衝與協調，最終敲定大法官人事權綜合院會與委員會審查，最快於12月24日進行表決。原本民進黨希望堅持以院會處理，國民黨與民眾黨希望以委員會處理，但後來經協調改成綜合兩者處理與密集審查。

綠盼院會審查人事權

立法院14日下午召開黨團協商，針對大法官人事權同意案如何審查進行討論。協商一開始，立法院長韓國瑜隨即先拿出「A版」：以院會進行人事權審查與「B版」：以委員會進行人事權審查，盼各黨團討論該如何處理大法官人事同意權。

「民進黨團希望透過院會審查人事同意權！」黨團幹事長吳思瑤指出，委員會應專心審理總預算，畢竟總預算已經延宕71天，且還有前瞻預算、追加預算與國營事業等預算要處理，在野黨若要通過法案，A版還有2次整天院會、3到4個半天院會，預算會期法案沒那麼多，是有足夠時間可以處理的。

藍白盼別再占用院會

但民眾黨立院總召黃國昌認為，本會期還有許多法案尚未通過，之前考試委員已經用院會審查，不應該再將院會挪用處理人事權。國民黨團則贊成民眾黨的主張，雙方僵持不下的情況下，韓國瑜又提出「C版」：院會+委員會混合版本，利用12月10日院會與當周非院會進行密集審查，24日進行投票。

不過民進黨仍堅持要用院會處理，韓國瑜隨即再次宣布休息。隨後協商變成12月18、19日加開院會處理大法官人事同意權，31日表決，但黃國昌認為應該要24日表決、31日投票，柯建銘則說民進黨不會逃避該面對的「NCC組織法」、「選罷法」與「財劃法」，國民黨立院總召傅崐萁則希望綠與白不要再堅持日期，但協商未果下，韓國瑜再次宣布休息。

休息完後，藍綠黨團還持續針對全院委員會與常設委員會能否同時開會，還有當周召委安排有所討論。最終在韓國瑜多次協調下，確定12月10到12日開全院委員會，當周召委如何安排由藍綠自行協調。

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