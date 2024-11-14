不滿民眾黨只會內鬥提告 柯粉護理師張喬瑜加入戰鬥藍

民眾黨主席柯文哲官司纏身，柯粉護理師張喬瑜今天說，她已經拿到國民黨證、正式加入戰鬥藍，因為民眾黨只會內鬥，還很不要臉的要提告。

民眾黨在今年8月爆發政治獻金風波，張喬瑜當時點名時任柯文哲競選總幹事陳智菡、民眾黨副秘書長許甫，「你們在事實沒查明之前，好像不閉嘴會死一樣！真是辛苦了」，隨後在8月23日主動申請退出民眾黨。

張喬瑜稍早在臉書發文透露，自己已經拿到國民黨證、正式加入戰鬥藍，「我是中國人，不對～打錯了，我是中國國民黨黨員，黨證字號0031641101，請各位前輩多多關照」，歡迎國民黨夥伴們互相追蹤按讚，大家以後一起努力。

張喬瑜也在留言區表示，因為民眾黨只會內鬥，「而且內鬥我張喬瑜就算了，不只放任黨員拿照顧我到大的過世外婆照片，當作鬥我的手段之一，還不要臉的來告我」，而她本人是新竹縣客家人，所以決定加入阿婆生前挺了數十年的國民黨。