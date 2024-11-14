公投與大選脫鉤？學者仁智互見

公投是否應該綁大選？立法院內政委員會14日召開「公民投票法」修法公聽會，中選會官員希望兩者脫鉤處理，讓選務與國家政局穩定。但清大學者何志勇認為，近年來民主國家投票率都在下降，應讓公投綁大選、促進公共參與；東吳學者蘇子喬則指出，公投綁大選非民主國家常態，公投應精確反映民眾意志、而非拉高投票率。

分開處理有助穩定

國民黨與民眾黨近日希望修正「公民投票法」，讓公投重新綁大選，因此內政委員會14日先召開公聽會，邀請專家學者討論公投是否該綁大選，還有連署時是否要身分證等。

中選會副主委陳朝建報告時表示，若公投跟選舉分開處理，除了能讓選務順遂，也能讓國家政局穩定，有助朝野邁向理性的政黨政治，縱使日後要修法，也應該有公投案件數的上限，而公投連署附上身分證影本茲事體大，應考慮個資保護問題，不適合檢附身分證影本。

綁大選促進政治參與

但清華通識中心兼任助理教授何志勇指出，全球民主國家投票率都在下降，此次美國大選投票率59%，低於2020年的63%，而美國上次投票率超過6成是1968年；台灣今年總統大選投票率是71.86%，但地方選舉的縣市長投票率僅64%，整體更只有59%，投票率愈來愈低下，公投更應該綁大選。

「加州這次公投就取消輕罪法案！」何志勇舉例說，民主黨總統候選人賀錦麗以前在加州擔任檢察官時，推出搶案950美元以下算輕罪的法案時，就是公投綁大選通過，而此次因為加州民眾認為治安受到嚴重影響，再透過公投廢除相關規定，也是與大選一起投票，因此他呼籲重新讓公投綁大選，增加民眾參與公共事務。

民主國家多脫鉤大選

但東吳大學政治系教授蘇子喬認為，美國公投是各州歷史文化脈絡，與台灣不同，無法直接類比。另外，他近日蒐集資料發現，1990年到2021年共有91個民主國家舉辦過全國性公投，其中有60個國家公投與大選脫鉤，大多是穩定成熟民主國家，其他31個公投綁大選的國家，大多是新興民主國家。

「可見公投綁大選並非常態！」蘇子喬因此對公投綁大選持保留態度，並認為公投不該完全追求投票率，而是對政策精確的意見表達。但他認為，總統與副總統的連署時有附身分證，公投為何不能附身分證？因此他對公投連署時附身分證樂觀其成，否則中選會也應該修法，將總統與副總統連署要附身分證的規定廢掉，兩者連署的原則相同，標準也應該一致。

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