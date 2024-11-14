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自救會質疑光電業者違法 盼監院介入調查

中央社／ 台北14日電

民進黨立委劉建國等人與口湖反變電站自救會成員今天質疑，光電業者在雲林口湖鄉設置升壓站，但當中有未經合法許可提前施工等情形，要求監察院介入調查，追究失職人員責任。

雲林縣口湖反變電站自救會質疑睿日光電申請口湖鄉謝厝村興建升壓站程序違法，近百名村民10月28日到縣府抗議，要求縣府撤照，再到縣議會向副議長蔡咏鍀遞訴願書，盼議會監督縣府。

口湖反變電站自救會今天前往立法院陳情，與劉建國、雲林縣議員蔡孟真在立法院召開記者會，質疑光電業者於雲林縣口湖鄉設置升壓站，但因未經合法許可提前施工，引發居民強烈抗議與多年陳情。

劉建國指出，發電事業的設置應循嚴格審查程序，要先須取得地方政府的同意函，並經能源署核發籌設許可，此過程要求多層監管，以保障安全、環境及社會影響的合法合規，且在取得施工許可前，企業須於設置地點召開地方說明會，讓居民知情並參與，但光電業者的行為卻違背相關程序。

劉建國、蔡孟真及口湖反變電站自救會呼籲，監察院應盡速介入調查，追究所有失職人員責任，撤銷此光電業者的違法核准文件。蔡孟真表示，雲林縣政府應該負起責任，給予民眾應有的交代。記者會後，與會者前往監察院向監察委員遞交陳情書。

劉建國 口湖鄉 雲林

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