賴清德再邀派系便當會 2026首長提名劃分4大層次

2026年九合一選舉被視為賴清德總統期中考，他昨天二度舉行派系便當會，與會者對加速提名有共識，盼2026農曆年前啟動提名，會中也初步區分為四層次提名，包括連任縣市、執政有共識縣市、非執政縣市及艱困選區，具體細節下次開會有望進一步觸及。

據透露，昨晚在總統官邸登場的二次派系便當會，時長約2小時，與會成員與上次相同，會中觸及2026提名時程，在國民黨布局逐步到位同時，民進黨應做足準備，且部分縣市表態者眾多，派系也達成共識，將在全代會提案通過，最快2026農曆年前展開初選，但是否再提早，目前尚無定案。

與會人士透露，會中敲定提名四層次，單純連任區沒異議就優先提名，綠營執政但非連任的優勢選區，若地方有共識就優先決定，非綠營執政縣市、艱困選區及競逐者眾多的等難被歸納的選區，會視個別情況由黨務高層調節，雖可以協調後再決定，但仍要回歸黨內民主機制。

不過，昨晚的派系便當會只是初步搜集意見並劃分提名四層次，但並未定案，且未觸及各縣市如何歸納，加上派系仍有不同意見，與會人士提到，賴清德請派系回頭再討論，下次會議將有進一步討論。