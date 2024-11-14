檢視政府觀光政策 國民黨智庫點出陸客重要性

國民黨智庫今天針對國家觀光政策，進行年終檢討，永續發展組召集人陳宜民表示，疫後台灣觀光業始終盼不到春暖花開，建議考慮修改發展觀光條例並召開觀光國是會議。國民黨立委游顥則希望能爭取陸客來台，並邀請對岸高層來台，讓兩岸交流更加深入。

國民黨智庫國政基金會今天召開「觀光產業發展瓶頸及解決之道二：國家觀光政策年終檢討」座談會，邀請黨籍立委、學者專家討論觀光產業遇到的瓶頸與解決之道。

游顥表示，觀光產業是無煙囪產業，對於好山好水的南投發展是非常重要的，之前開放陸客來台，南投觀光一片榮景。然而，這些年由於關閉陸客，導致相關產業的蕭條，也影響南投的發展。未來希望能爭取陸客來台，並邀請對岸高層來台，讓兩岸交流更加深入。

陳宜民說明，依據交通部觀光署統計，2023年台灣人出國近1180萬旅次，旅遊總支出破新台幣7134億元。外國旅客僅648.7萬人次來台，消費額約2698億元。一來一往，去年旅遊逆差達4436億元，創歷史新高，去年流失248萬陸客，觀光產值少了約1150億元。

陳宜民指出，國民黨智庫在今年520舉辦過蔡政府施政總檢討，當時國民黨主席朱立倫建議新政府團隊30項具體做法，其中在兩岸和平共處、開放觀光交流方面，呼籲政府修正限縮陸客政策，成立觀光研訓院，並召開觀光國是會議，但至今仍盼不到兩岸觀光交流的春天。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽提到，台灣觀光產業目前面臨多重挑戰，尤其在疫情後期的市場復甦，與兩岸關係緊張影響之下，顯得更加艱難。應以積極的市場拓展策略，配合政府更有效的政策推動，才能為觀光產業找到新的成長動力。

李奇嶽談及，港澳旅客目前成為台灣觀光市場的重要支撐，但主要市場如中國大陸未開放、日本旅客信心不足、韓國獨力支撐，形成台灣觀光市場面臨的「三重挑戰」。呼籲政府應強化市場宣傳，並調整政策方向，致力於重建國際市場對台灣的信心，拓展多元市場，提升觀光業在變動環境中的韌性與競爭力。

中華觀光管理學會理事長李銘輝強調，大陸遊客在台灣的消費能力遠高於其他國家，更重要的是大陸遊客在台停留的天數長達8至9天，對台灣地方經濟的貢獻更大。台灣若能恢復大陸旅客市場，不僅能夠有效促進地方發展，也能增加大量就業機會，根據估算，每10名旅客能支撐1個人的工作，大陸遊客回流將帶來巨大的經濟效益。