【重磅快評】花敬群要蔣萬安放手 放手變放水誰扛責？

國家住都中心董事長花敬群放砲，指台北市南機場某處透過都更方式興建社宅，因北市府要求公益回饋2%樓地板面積而卡關，要北市府放手；北市府則回應，不論中央或地方都更案，依規定皆須捐贈公益設施。花敬群振振有辭，指社宅百分一百公益，是要回饋什麼？只是，法條明明就有清楚規定回饋，花敬群難道要蔣萬安步上柯文哲的後塵，吃上圖利官司？

花敬群12日上午出席「信義兒福B2都更案」簽約典禮，受訪時談到南機場附近一塊地要蓋社宅，目前最大的困難就是北市府要求住都中心要回饋，「這是讓我們無法接受的事情」；花並強調，住都中心沒有賣任何一間房子，但北市府竟然要求公益回饋，要回饋什麼？媒體追問，北市府有明確要求嗎？花說，北市府要求捐2％樓地板，他與北市府講很久，北市府就是不讓，此案已談了1年了。

都更依法有容獎，也有公益回饋的規定，不獨南機場如此，其他的都更案也都依法辦理。例如一水之隔的新北市，今年5月新北市府推動都更三箭及社宅政策，板橋港子嘴段都更案事業計畫即獲容獎，新大樓可蓋448戶，並回饋社宅17戶，雖有議員認為比例過少，但這就是依都市更新條例及相關辦法的規定行事。

花敬群摃上北市府，所持理由是「百分之百公益的案子，為什麼還要進行公益回饋？」其實並未反映真實情況，雖然南機場這塊地全部蓋社宅，但依都市更新建築容積獎勵辦法取得的容獎卻不做公益，是要做什麼？

而且，都市更新條例及北市公辦都更實施辦法都有明確規定，後者第6條甚至明訂依公辦都更案實施者應視北市府需求及地區發 展特性，於建築基地內設置社會福利設施或其他公益設施，該設施應以捐贈樓地板面積方式為之；無法捐贈者，應以提供經費予臺北市都市更新基金替代。該辦法並未排除全部蓋社宅的情況，北市府若未依法要求回饋，以民進黨政府一貫伎倆，難道日後不會拿這個案子追殺蔣萬安？

花敬群說，此案已經談了1年了，但北市府更新處卻說此案是住都中心今年8月向北市府申請擔任實施者，收文後發現未提出更新公益性構想、基本說明不一致等細節，所以退回要求補正，但至今仍未提交補正資料。如果北市府更新處說法屬實，花敬群顯然刻意誇大。

再者，如果花敬群是民進黨政府社宅的主要推手，法規不會不熟，應深知相關法規都有公辦都更回饋的規定，既然要申請擔任南機場都更社宅的實施者，即使不想捐出樓地板，連更新公益性構想也都不提，例如社區托嬰、托幼需求，就強要北市府放手，北市府若乖乖聽話，今天放手反而變成明日放水，日後若代誌大條，責任要算誰的？